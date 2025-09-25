世界をリードする深海探査システムの構築を目指して

海洋研究開発機構（JAMSTEC）は2025年9月24日に都内で開かれた講演会で、HOV（有人潜水調査船）「しんかい6500」と超深海AUV（自律型無人探査機）「うらしま8000」、そしてフルデブス無人探査機を同時に運用する新たな「『超深海』探査母船」の概要について詳細を明らかにしました。同船は現在運用している支援母船「よこすか」の後継で、2030年頃までの就役を目指します。

【画像】これが「しんかい6500」の新たな母船イメージです

登壇したJAMSTEC新船建造プロジェクト準備室の難波康広室長は「我が国の戦略的自立性・不可欠性を確保するため、世界をリードする深海探査システムの構築を目指している」と話します。

検討中の超深海探査母船は、特長が異なるさまざまな探査機を同時に搭載し、運用することをコンセプトとしています。調査対象や目的に応じて、海中へ投入する探査機を適切に組み合わせるとのこと。こうすることで、サンプルリターンの効率化を図るのが狙いです。

「既存の『よこすか』では、『うらしま8000』と『しんかい6500』を同時に搭載することができず、それぞれ個別に運用するしかない。またピストンコアラーによる採泥は不可能で、それについては海底広域研究船『かいめい』や東北海洋生態系調査研究船『新青丸』で行っている」

難波室長は東北沖における地震発生履歴と海底地滑り地形の調査計画を例に、「よこすか」ではAUVとHOVを1台ずつしか積めないため、「うらしま8000」と「しんかい6500」で2航海、さらに「かいめい」による採泥も含めると3航海する必要があると説明します。

「必要観測時間と人員配置に基づく運用体制から述べ航海日数を計算すると、合計で 51 日間という航海が必要になる。ただ、航海が分かれてしまうと、例えば第1航海と第2航海の間で約1年空いてしまう可能性もある」

これに対して、新たに運用が計画されている超深海探査母船であれば、必要な機器が全て搭載できるようになります。さらに同船では「うらしま8000」だけではカバーしきれない広域の探査を行う複数の汎用航行型AUV、それらを制御する水上ドローンを搭載することも検討中だそう。海底設置型の観測機「ランダー」と小型の作業型AUV「ビークル」を組み合わせ、深度1万1000mでの試料採取を行えるフルデプス無人探査システムも搭載します。

1隻で複数まかなえると調査日数も大幅に短縮

難波室長いわく、新しい探査母船が完成し、フルデプス無人探査システムの運用を開始して、「うらしま8000」と「しんかい6500」、ピストンコアラーなど一般的な海洋観測機器が同時搭載できる体制になると、同じ調査を1隻の船で実施できるようになり、単純計算では1航海24日間で済ませられるようになるそうです。



JAMSTECが保有する潜水調査船支援母船「よこすか」。竣工は1990年4月で、すでに船齢は35年経っている（深水千翔撮影）。



さらにオペレーションの省人化やAUVとフルデプス無人探査システムの制御を陸上からASVを通じて支援することにより、探査機の同時運用、それこそ「うらしま8000」が海底で調査をしながら、「しんかい6500」が少し離れた海域を潜航調査するというようなことも可能になるため、同じ調査内容が 1航海15日間で実施可能となるなど調査日数のさらなる短縮も見込めると説明します。

JAMSTECが超深海探査母船を計画した背景には支援母船「よこすか」の深刻な老朽化があげられます。1990年4月に竣工した「よこすか」は配管の腐食やA フレームクレーンのテールの劣化が進み、さらには燃料タンクの上部には穴が開いていることが発見されました。

加えて、着水揚収システム制御盤など部品の製造が終了している計器はメンテナンスが難しくなっており、研究航海にも影響が出ています。

そもそも同船は現代の調査船にとって当たり前のDPS（自動船位保持装置）が搭載されておらず、「しんかい6500」を着揚収する際などは、熟練の船長の操船が頼りなど、前出の深海調査体の同時運用の限界など含め。今の目で見ても母船としての能力不足も露呈している中で、老朽化の問題は看過できないレベルとなっていました。

難波室長は「『しんかい6500』の運用能力を切れ目なく継続したい。現状の『よこすか』は2030年頃までの運用を検討しており、その頃までには新しい超深海探査母船が欲しいと我々としては希望している」と話していました。