テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかこと樫野有香（36）が26日、自身のインスタグラムを更新。23日に東京ドームで行われた活動休止前最後の公演を振り返った。Perfumeは21日に、今年いっぱいで活動休止することを発表していた。

「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME 2025.09.22-23」と記し、公演の舞台裏の写真を複数枚投稿した。

「たくさんの愛に包まれた日」と、たったひと言で思いをつづった。

この投稿に、Perfumeの“恩人”として知られる歌手の木村カエラが「本当にかっこよかった。ゆかちゃんの選ぶ言葉がすごく綺麗で、素敵だった。ありがとう」とコメント。

ファンからも「ありがとうございます！」「お疲れ様でした〜 いつもゆかちゃんが上げてくれる裏方の写真とても大好きでした」「遠くからでもゆかちゃんからの愛を受けとった日」「また次会える時まで、3人に誇れる自分でいます」「大興奮、大号泣でした！！！」などのコメントが続々と寄せられている。