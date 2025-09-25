¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢2ºÐÂ©»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¡¦»³ºê¥¢¥Ê¤Î¡ÈÂÎÎÏ¥¢¥Ã¥×¡É¤Ë´¶¼Õ¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×
9·î21Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ë²ÈÂ²¤È½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢ºÊ¤Î»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡ÈÂÎÎÏ¸þ¾å¡É¤Ë´¶¿´¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±2SHOT¤â¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¿²È¤ÎÂÎÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬¿ä¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à³èÌäÂê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤Î°ÜÆ°Á°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÊ¤ÈÂ©»Ò¤ÈÅìµþ±Ø¤¬¶á¤¤ ¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎNEWoMan¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ ¡Ø¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«¤ªÅÚ»º¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤È¤Î2SHOT¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÅìµþ±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈºÊ¤«¤é ¡Ø¤ªÂæ¾ì¤ËÍè¤¿¡ª¡Ù¤È¡£¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ºÊ¤â¤Û¤ó¤È¤ËÂÎÎÏ¤È¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ê¸²½·Ï¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤ºÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éËÜÅö¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤â¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤È¡£¡×¡ÖºòÇ¯¤Î²Æ¡¢3¤«·î¼å¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀ¸³è¤·¤¿»þ¤Ë ÆüËÜ¤Û¤É¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÞÁõ¤â¹Ó¤¤Æ»Ï©¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬ ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁêÅöÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÊ¤¤¤ï¤¯¡Ø²È¤Ë¤¤¤ÆÂ©»Ò¤ÎÂÎÎÏ¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¿²¤Ê¤¤Êý¤¬º¤¤ë¤·¡ª¾Ð¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÂç´¶¼Õ¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢»³ºê¥¢¥Ê¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î¾Ð´é¤Î3SHOT¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢2018Ç¯3·î30Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯8·î27Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê