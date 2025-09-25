「私は出身が三重県なので、一応は関西人と言っていいのかな（笑）。2年前までは宝塚歌劇団にいたんですが、今は東京生活。舞台『大阪は踊る！』で、久しぶりに関西に行けることがすごくうれしくて！ 共演者全員の個性がとても強いので、存在感をちゃんと出せるように頑張ります！」

【写真】ソロ活動で舞台挑戦、元タカラジェンヌ・有沙瞳のスペシャルカット

とは、有沙瞳。大阪ミナミは道頓堀で、信じがたいことに石油が湧いた!? この利権をめぐって大阪vs日本政府の争いが勃発、さらにアメリカ政府までもがいっちょかみ……！ 有沙は、真実を報道すべく奮闘するテレビリポーター・麻生直美役を演じる。

たこ焼きはソースじゃなく「塩がいい！」

「“どういうこと!?”っていう感じですよね（笑）。ぜひ、この愉快な設定にみなさん、ついて来ていただけたら。直美には、直美の伝えたい正義があって。自分が“これ！”と決めたものには、誰に何を言われようとも突き進む。そんな一生懸命さや、パーッとした明るさは私と似ているんじゃないかな」

非常に気さくで、ノリのいいトークが止まらない！ 宝塚歌劇団の娘役のイメージから、勝手におしとやか系だと思っていたことを伝えると、

「あははは。よく言われます。みなさん、騙されていますね（笑）」

宝塚時代は阪急電車をよく利用し、池田泉州銀行のイメージガールも務めていた。

「だから、大阪は私の庭っていうイメージ（笑）。関西に行ったら、絶対食べたいのは塩たこ焼き。ソースじゃなくて、塩がいいんです！ あと今回の大阪滞在中は、星組のお稽古期間なので、後輩たちに会いたいな。結構、下級生の面倒を見ちゃうタイプなので（笑）」

ソロ活動での変化

ソロで活動を始めて、丸2年が経った。

「自分から会いに行かないと、誰にも会えないことが、最初は少しダメージでした（笑）。それまでは組子が70人くらいいるのが当たり前だったので。だから、やっぱり自分は人が好きなんだなって実感しました。あとは、歌える歌の幅が広がったことも楽しんでいます。私は、自分にあまり限界を決めずに進化・成長していきたい気持ちはずっと持ち続けていて。これからも、そうありたいです！」

可愛くて、どないしょう!?

本作の主人公は大阪市役所“どないしょう課”職員 前田拓郎（浜中文一）。油田をめぐって、右往左往する。最近の“どないしょう”なことを尋ねると、

「甥っ子がふたりいるんです。2歳とまだ半年ちょっとくらいの子なんですけど。8月にバースデーライブをやったときには、上の子も観に来てくれて！ もう可愛すぎて、貢いじゃっているので、どないしょう（笑）」

取材・文／池谷百合子