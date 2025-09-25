子育てしやすいと思う福岡県の市町村ランキング！ 2位「北九州市」を抑えた1位は？【2025年最新】
市区町村独自の子育て支援制度やサポート体制はもちろんのこと、子どもの教育環境や遊び場の充実度、交通利便性なども“子育てしやすい”街の条件として重要視されています。
All About ニュース編集部では、2025年9月9日、全国10〜60代の男女235人を対象に「子育てしやすい」と思う市区町村に関するアンケートを実施しました。その中から、「子育てしやすい」と思う福岡県の市区町村ランキングの結果をご紹介します。
24時間365日対応の小児救急体制など安心の医療体制や保育サービスが整い、雨の日でも遊べる室内施設や絵本の所蔵が国内有数規模の「子ども図書館」など、教育施設も充実しています。
回答者からは、「こども真ん中で取り組みをしていることを知っているから」（30代女性／福岡県）、「食べ物がおいしく、公園や自然豊かでのびのび子育てができると思ったから。都市部との利便性もよいと思ったから」（30代女性／愛知県）、「テレビで自治体が子育て支援に特化しているとみたことがあるからです」（20代女性／大阪府）、「政令指定都市ですから、医療・教育・交通の利便性がよい印象です。もちろん、子育て支援制度も評価されてます」（40代女性／長崎県）などの声がありました。
出産や子育てに関する支援制度が多く、両親が働きやすい環境を整える取り組みを実施するなど手厚い子育て支援が充実するほか、「福岡市動植物園」や「福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール」など、子どもが遊べる公園や施設が集積しています。
回答者からは、「実際に住んでいて、駅が近く子育てもしやすいです」（30代女性／福岡県）、「関東から福岡に移住し数年が経ちましたが、子供も楽しめる科学館があったり、ららぽーとなどのような大型商業施設や大きな公園などもあることから土日になると家族連れが多くいるように思います」（20代女性／福岡県）、「なぜか私のママの仕事仲間がそこに住んでいることが多い。在宅でも仕事も子育ても楽しんでいるようだから」（30代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本調査は全国235人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
