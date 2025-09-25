セルティック、EL開幕戦は敵地で1−1ドロー…先発の前田大然＆旗手怜央は存在感示せず
ヨーロッパリーグ（EL）第1節が24日に行われ、ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）とセルティック（スコットランド）が対戦した。
チャンピオンズリーグ予選をPK戦の末に敗退し、ELへと臨むことになったセルティック。不本意な形で今大会に参戦することになった同クラブだが、新シーズンの公式戦では未だ無敗と好調を維持している。2021−22シーズン以来となるELの初戦に、FW前田大然とMF旗手怜央は先発出場。同大会登録外のFW山田新とDF稲村隼翔はメンバーから外れている。
試合は立て続けにツルヴェナ・ズヴェズダが決定機を作り出す。31分に左サイドでスローインを得ると、流れの中から送ったクロスにブルーノ・ドゥアルチが反応。だが、ワンタッチで合わせたシュート枠の右に外れる。36分にはドゥアルチが敵陣内でボールを奪い、自ら運んで左足を一振り。狙い澄ました一撃はゴールマウスを捉えたものの、GKカスパー・シュマイケルが指先で触れたボールはクロスバーに弾かれた。
そのまま前半はスコアレスで終了。前田はハーフタイムで交代となり、シュート0本と消化不良でピッチを退いた。
そんななか、前田に代わって投入されたケレチ・イヘアナチョが55分に結果を残す。右サイドでボールを受けたコルビー・ドナヴァンがベンジャミン・ニグレンに縦パスを供給。加速しながらドリブルでペナルティエリア手前に侵入すると、ボックス内で待つイヘアナチョへと鋭いパスを差し込む。ワントラップから冷静にネットを揺らし、セルティックが先制した。
リードを奪ったアウェイチームだったが、65分にコーナーキックの流れから最後はマルコ・アルナウトヴィッチに押し込まれて同点とされる。その後、旗手は68分に交代。互いに勝ち越しには至らず、試合は1−1で終了した。次節は来月2日に行われ、ツルヴェナ・ズヴェズダはアウェイでポルト（ポルトガル）と対戦。セルティックはホームでブラガ（ポルトガル）と対戦する。
【スコア】
ツルヴェナ・ズヴェズダ 1−1 セルティック
【得点者】
0−1 55分 ケレチ・イヘアナチョ（セルティック）
1−1 65分 マルコ・アルナウトヴィッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）
