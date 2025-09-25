清水梨紗、リヴァプール移籍後初ゴール！ 長野風花との“なでしこライン”からループ弾
リヴァプールに所属する女子日本代表（なでしこジャパン）DF清水梨紗が24日、移籍後初ゴールをマークした。
FA女子リーグカップのグループB・第1節が行われ、リヴァプールはホームでサンダーランドと対戦。今夏の移籍市場でマンチェスター・シティ・ウィメンズからレンタル加入した清水は右サイドバックとして先発。在籍4年目を迎えた長野風花も中盤の一角としてスターティングメンバーに名を連ねている。
試合は開始早々の7分にリヴァプールが先制し、21分にも追加点をマーク。すると、2点リードで迎えた41分に清水が結果を残す。右サイドからのクロスにボックス内の長野が反応。ボレーで合わせたボールがポケットに走り込む清水へと繋がる。そのままループシュートを選択すると、GKの頭上を越えながら見事ゴールイン。“なでしこコンビ”の得点でリヴァプールがリードを広げた。
結局、後半に2点を追加したリヴァプールが5−0で勝利。得点を決めた清水は61分、2アシストを記録した長野は70分までプレーした。
【スコア】
リヴァプール 5−0 サンダーランド
【得点者】
1−0 7分 ジェマ・エバンス（リヴァプール）
2−0 21分 ジェナ・クラーク（リヴァプール）
3−0 41分 清水梨紗（リヴァプール）
4−0 71分 ソフィー・ロマン・ハウグ（リヴァプール）
5−0 89分 ソフィー・ロマン・ハウグ（リヴァプール）
