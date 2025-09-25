鮮やかなループ弾！ リバプール清水梨紗が移籍後初ゴール！ シティの長谷川唯も祝福
巧みなフィニッシュでゴールネットを揺らした。
なでしこジャパンの長野風花と清水梨紗が所属するリバプール女子は現地９月24日、女子リーグカップでサンダーランドと対戦し、５−０の完勝を収めた。
この一戦に長野と清水は先発。41分には、今季からリバプールでプレーする清水が移籍後初ゴールをマークした。
右サイドからのクロスは長野を経由し、ふわりと浮いたボールに反応した清水が、鮮やかなループシュートを決めてみせた。
リーグの公式Xが得点シーンを公開。「素晴らしい！最高です！！」「カップ戦とはいえ、初先発で初ゴール！」「眠気も吹っ飛んだ」といった声があがった。
またマンチェスター・シティ女子の長谷川唯も、自身のXでゴール動画を引用し、ハートが目の絵文字を添えて祝福。シティはエバートンに３−１で快勝し、長谷川は１得点を記録した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上手すぎる！“なでしこホットライン”で清水梨紗がファインゴール
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
