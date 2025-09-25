カップ戦で加入後初ゴールを決めた清水。（C）Getty Images

　巧みなフィニッシュでゴールネットを揺らした。

　なでしこジャパンの長野風花と清水梨紗が所属するリバプール女子は現地９月24日、女子リーグカップでサンダーランドと対戦し、５−０の完勝を収めた。

　この一戦に長野と清水は先発。41分には、今季からリバプールでプレーする清水が移籍後初ゴールをマークした。

　右サイドからのクロスは長野を経由し、ふわりと浮いたボールに反応した清水が、鮮やかなループシュートを決めてみせた。
 
　リーグの公式Xが得点シーンを公開。「素晴らしい！最高です！！」「カップ戦とはいえ、初先発で初ゴール！」「眠気も吹っ飛んだ」といった声があがった。

　またマンチェスター・シティ女子の長谷川唯も、自身のXでゴール動画を引用し、ハートが目の絵文字を添えて祝福。シティはエバートンに３−１で快勝し、長谷川は１得点を記録した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】上手すぎる！“なでしこホットライン”で清水梨紗がファインゴール

 