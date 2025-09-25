米クアルコム（Qualcomm）は、スマートフォン向けの新たなチップセット「Snapdragon 8 Gen 5」を年内に発表する。米国で開催中の同社イベントで明らかにされた。

カトージアン氏

23日～25日にかけ、米国ハワイ州・マウイ島でクアルコムのイベント「Snapdragon Summit」が開催されている。2日目となる24日の基調講演で、新製品で最上位のスマホ向けチップセット（SoC）である「Snapdragon 8 Elite Gen 5」が発表されたばかり。

プレゼンテーションを担当したアレックス・カトージアン氏（Alex Katouzian、クアルコムテクノロジーズ モバイル、コンピュート＆XRグループジェネラルマネージャー）は、基調講演の最後に、「プレミアムティアの製品ラインアップに、もうひとつ追加する」と語り、「Snapdragon 8 Gen 5」のロゴを示した。

スマートフォン向けのSnapdragonは、「8 Elite」を最上位に位置づけ、その下に「8シリーズ」「7シリーズ」などをラインアップ。数字が大きいほど上位製品となる。

カトージアン氏は、「Snapdragon 8 Gen 5」について、「フラッグシップ機能を提供しつつ、より多くの選択肢と柔軟性のために開発した。今年後半、さらに多くのことを共有する」とだけ述べるに留め、製品のスペックなど詳細までは語らなかった。

製品名から、Eliteのすぐ下のラインアップにあたるチップセットと言えそうだ。ただ、「Elite」では、先代製品からCPUコアの設計がクアルコム独自のものとなり、「Oryon CPU」が用いられている。「Snapdragon 8 Gen 5」ではどういったスペックに仕上げられるかにも注目したい。