うるおいが1日中続く！アユーラ「メディテーションボディミルクα」が9/25（木）リニューアル発売
アユーラの人気ボディ用乳液が、進化した処方と香りで生まれ変わり、「メディテーションボディミルクα」として2025/9/25（木）に新発売。爽やかなアロマティックハーブの香りに包まれながら、しっとりすべすべの肌へ導くアイテムは、この秋冬に欠かせない1本になりそう！
◆人気ボディミルクが保湿力を強化してリニューアル
うるおいを密閉、長時間キープする“モイスチャーヴェール処方”
アユーラ独自の新処方「モイスチャーヴェール」により、肌にうるおいをしっかり閉じ込めて長時間キープ。保湿成分には、シラカバ樹液・セラミド類似成分※・ヒアルロン酸・トレハロースなどの美容成分が配合されており、乾燥しがちな季節でもしっとりなめらかな肌をキープできる。
さらに、セイヨウアブラナ種子油やオリーブ果実油などの植物由来のエモリエント成分が、肌にやさしくなじみながら、ふっくらとした柔らかさをプラス。使うたび、肌の水分バランスが整い、思わず触れたくなるような肌触りに。
※（メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー
ベタつかず軽やかな使用感と爽やかな香り
テクスチャーは、驚くほど軽く、肌にすっとなじむ心地よさ。塗った直後でもすぐに衣類を身につけられるほどの使いやすさも魅力。また、心地よいアロマティックハーブに柑橘系をプラスしたアユーラらしい香りにも注目を。使い心地と癒しの香りでお風呂上がりのスキンケアが心ほどけるひと時になるはず。
