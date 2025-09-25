◇プロ野球パ・リーグ ロッテ5-0西武(24日、ZOZOマリン)

ロッテが7月21日以来の3連勝を達成。勝利の立役者となった先発の木村優人投手が試合後、ヒーローインタビューに登場しました。

木村投手は7月2日の楽天戦以来、約3か月間白星なし。「悔しいピッチングで終わってしまっていた」と話すように、直近2試合は11回を投げ13失点と、思うような投球ができませんでした。それでもプロ初完封をおさめたこの日を「良いピッチングすることができて良かったです」と振り返りました。

前回登板から打って変わって、この日は初回からノーヒットピッチングの快投。「自分の1番の持ち味はまっすぐなので、まっすぐをどんどん投げていって、コースついて自分の投球をできました」と、自身の武器でもあるストレートがさえた投球術でした。

7回1アウトで西武・滝澤夏央選手にヒットを許すまで、ランナーを1人も出さない“完全投球”を続けていました。期待の声も届けられたなか、木村投手は一言「そこはあんまり意識することなく、自分のピッチングをすることを心がけていた」。記録は頭になかったと話し、「あそこまで行ったら抑えたかったなというのは多少あるんですけど、そこで気を緩めず投げられたので良かったです」と語りました。

今季1軍デビューを飾ったばかりの20歳右腕。「この1勝は自分の中でも大きいものになる。自信に変えてこれからもやっていきたい」と決意を新たにしました。