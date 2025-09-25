阪神の近本光司外野手（３０）が２２日・ヤクルト戦（神宮）の七回にプロ通算２００盗塁を達成した。プロ野球史上８１人目、球団生え抜きでは吉田義男、赤星憲広に続く３人目の快挙だった。今季は自身３年ぶりの３０盗塁にも到達。ここまで盗塁を積み重ねてこられたのは、２年前にある変化があったからだった。

２２日・ヤクルト戦の七回２死一塁。近本は大西から右前打で出塁すると、続く中野への２球目でスタートを切った。鮮やかに二塁へスライディング。いつもと変わらず、軽々と通算２００盗塁を決めた。

ここまで盗塁を重ねてこられた秘訣（ひけつ）は何か。近本がポイントに挙げたのが「お尻」だった。話は３年前の２２年にさかのぼる。当時はお尻の力を抜いたままリードを取っていた。そこから一気に力を入れて、動きながら走るタイミングをつかんでいた。結果的には３０盗塁をマーク。しかし、１年を通してお尻だけではなく腰やふくらはぎなど、あらゆるところが張って疲労がたまりやすかった。

理由は明白だった。「力が０の状態から一気に１００まで上げて、また０に戻ってっていうのを繰り返していた。差が激しいから、そこに対するエネルギーを使いすぎていた」。このままでは走り続けられないと危惧。翌２３年のシーズンから、「常に一定の力を入れる」意識に変えた。

前年とは違い、リード時から力を入れる。ただ、全力ではない。「６０〜７０％ぐらい力を入れていて、それが１００％にならないようにしている」。走るときはそこから８０％〜８５％に上げながら加速していく。「スタート切るときも、切ろうと思ったらすぐ切れるし、アウトになるなと思ったら止まりやすい。３年前は０から一気に力を入れて、そこからまた止まらなあかんかったから」と力を入れ続けるメリットを明かした。疲労度も大きく変わった。疲れるのはお尻だけ。それ以外の腰やふくらはぎなどの無駄な張りがなくなった。

２２年のシーズン後のオフには、トレーニングと走ることが直結してきた感覚もあった。「それまではトレーニングと走ることを別のもののように感じていたけど、『こうやったら早く走れるな』とか筋肉の使い方が分かってきて」。個人トレーナーの植松氏と自主トレをする中で、効率的な体の使い方も理解できるようになり、２３年のシーズンにつながった。「２年前から走る感覚とか技術的な部分も含めてすごい良くなった。それが継続できている」。転換期があったから、近本は大記録も成し遂げることができた。（デイリースポーツ・山村菜々子）