「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）

隆の勝が竜電との２敗対決をはたき込み、９勝目を挙げ優勝争いに残った。西方力士が最初の一番から９連勝して迎えた嫌な流れを発奮材料に、東方で最初の勝利を呼び込んだ。昨年名古屋場所で優勝決定戦に進んだダークホースが一発を狙う。横綱豊昇龍は関脇霧島を上手投げで退け、無傷１１連勝で単独トップを維持。大の里は小結高安を突き出し、１敗を守った。２敗は隆の勝、正代。大関とりの関脇若隆景は琴勝峰に寄り切られ６敗目。今場所後の昇進は極めて厳しくなった。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は若隆景について「もう、ゼロからやり直す気持ちでやった方がいい」と指摘した。

◇ ◇

若隆景はちょっと元気がないな。今場所は立ち合いが良くないから、琴勝峰に当たり負けするとすぐに体が起きてしまった。体が大きくないから、大きな相手に胸を合わせられてしまうと余計に軽く感じるね。土俵際でも粘ることができなかった。

９日目から３連敗で６敗目。勝ち越しも厳しくなってきたな。とにかく初日から自分の相撲が取れていないし、ずっと流れが悪いまま来ている。勝ち越せば大関とりは次につながるかもしれないけど、昇進の基準は甘くしたらダメ。もう、ゼロからやり直す気持ちでやった方がいいと思うよ。

優勝争いは全勝と１敗の両横綱を２敗の平幕２人が追う展開になったけど、まだ残り４日もあるからね。これから何が起こるか分からないと思うよ。でも、横綱が先頭でしっかり引っ張って、千秋楽まで土俵を引き締めてほしいな。（元横綱武蔵丸＝本紙評論家）