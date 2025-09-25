過激派を描く題材が影響か、ジェシカ・チャステイン主演「サヴァン」が配信直前で突如無期延期に

『タミー・フェイの瞳』（2021）のジェシカ・チャステインが主演を務めるApple TV+のスリラードラマ「サヴァン」が、配信開始を目前にして突然の延期となった。

本作は、チャステイン演じる主人公が“サヴァン”と呼ばれる極秘潜入捜査官として、米国で最も暴力的な過激派集団を壊滅させるために、ネットのヘイトグループに潜入する物語。2025年9月26日に配信予定だったが、そのわずか3日前に延期が決定した模様。Apple TV+の作品ページには「公開予定：近日中」と記されており、新たな配信日は未定となっている。

Apple TV+の広報担当者は米に対し、「慎重に検討した結果、『サヴァン』の配信を延期することに決定いたしました。ご理解に感謝するとともに、今後の配信日発表をお待ちください」とコメントを寄せている。

配信延期の理由は明らかにされていないが、本作の題材が影響しているとみられる。Deadlineは、内容が右派の保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件と重なり、心理的なトリガーを与える可能性があると指摘している。また、予告編にはスナイパーや爆破などの暴力描写が含まれ、一部視聴者から強い反発が寄せられていた。

