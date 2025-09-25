「lose one’s touch」の意味は？「touch」にはもともと“芸術的技巧”という意味が...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「腕がにぶる」でした！

直訳すると「タッチを失う」という意味になりますが、”touch”にはもともと「芸術的技巧」という意味があります。

つまりその技巧を失うということから「腕前が落ちる」という意味になりますよ。

「I used to be great at solving puzzles, but I think I’ve lost my touch.」

（以前はパズルを解くのが得意だったけど、腕が鈍ったみたいです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。