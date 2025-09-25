スズキの新「原付二種スクーター」 スタイリッシュで使い勝手に優れた「アヴェニス125」新型モデルを欧州で発表 2タイプの新色を採用

シックな装いの新色を採用

スズキは2025年9月に、原付二種スクーター「アヴェニス125」の2026年モデルを欧州で発表しました。

同モデルは、2022年から導入されており、使いやすさと洗練されたデザインが特徴です。

欧州で発表されたスズキ「アヴェニス125」2026年モデル

【画像】超カッコいい!! これがスズキ「アヴェニス125」2026年モデルです（26枚）

アヴェニス125には、排気量124ccのSEP（SUZUKI ECO PERFORMANCE）エンジンが搭載されており、最高出力6.4 kW（8.7 PS）／6750rpm、最大トルク10.0N・m（1.0 kgf・m）／5500 rpmを発揮する性能を持っています。

外観デザインについては、引き締まったフロントフェイスとシャープなエッジが効いた外装により、スポーティな印象を与える仕上がりとなっています。

装備面では、ワンプッシュで始動できるスズキイージースタートシステムを採用。さらに、フル液晶ディスプレイの軽量インストルメントパネル、ボディマウント式LEDヘッドランプ、個性的なLEDテールランプなどが備わっています。また、いたずらや盗難防止に役立つシャッター付きキーシリンダーも装備されています。

実用性においても優れた機能を多数搭載しており、停車時に左ブレーキをかけた状態を保持できるリアブレーキロックレバー、USBソケットを備えたフロントボックスとインナーラック、広々としたフロアボード、コンパクトに収納できる折りたたみ式ホルダー、そして容量21.5Lのシート下収納スペースなど、日常使いに便利な要素が充実しています。

なお、2026年モデルのカラーバリエーションは、「メタリックマットブラックNo.2／メタリックマットチタンシルバー」、「グラススパークルブラック」の2色が用意されています。