¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡ª¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿°ÛÎã¥³¥é¥Ü¤ÎÎ¢Â¦¡¡¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×½é²ó±ÇÁüÎ®¤ì¤ë
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï25Æü¡¢Âè129²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£1988Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë10·î3Æü¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿Æ±ºî½é²ó¤ÎÁÇºà¡Ê±ÇÁü¡¦²»À¼¡Ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ìó3Ê¬È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·àÃæ¤ËÍÑ¤¤¤ë¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿°ÛÎã¤Î»î¤ß¡£Æü¥Æ¥ì¤Ê¤É¤Î¡ÈÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¡É¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£À©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCP¡Ë¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÌøÀî¶¯´ÆÆÄ¤ËÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¤ä¤Ê¤»»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè129²ó¤Ï¡¢2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¡×¤ÎÌ¾¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡1988Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë10·î3Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿½é²ó¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¼«Âð¤Ç¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡ËÄ«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤é¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥ê¥ª¡×¤Ç¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¥«¥Õ¥§¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥«¥ì¡¼Å¹¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Ï»Å»öÉô²°¤Ç¡ÖÌø°æ¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡½¡½¡£
¡¡À¤ÎÉÂ§Íº¡ÊÌÚ¸¶¾¡Íø¡Ë¤ÏÈë½ñ¤«¤é¡È30ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡É¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÅÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ö¿ÅÅ´»ÒÀèÀ¸¡Ä¤¢¤Î¿ó¤µ¤ó¤¬¡¢µ²¤¨¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¡¢ÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡½¡½¡£
¡¡²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¤Ë¤é¤à³¹Æ¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£¤Ë¸½¤ì¤¿¾¯Ç¯¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ë¤¬¡Ö¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢ÁðµÈ¤Ï¡Ö¤ó¡©°ã¤¦¡ª¥ä¥à¥é¤À¡£¤¸¤ã¤¢¤Ê¡×¡½¡½¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤â²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÒºêCP¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡ØÆüËÜ¤ÎÄ«¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡Ù¤È°ìÈ©Ã¦¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À©ºî¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤«¤é¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤â¡È¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤ÇÄ©¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó3Ê¬È¾¤È¡ÈÄ¹¼Ü¡É¤ÎÁÇºà»ÈÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌøÀî´ÆÆÄ¤Ï¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿²Õ½ê¤ÎÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¡¢¶»¤ÎÃæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¥«¥Û¥«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê½é²ó¤«¤é¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬Åö»þ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Âæ»ì¤Ç¡¢Âè128²ó¡Ê9·î24Æü¡Ë¤Ç¤â¸ÍÉôÍ³»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÂæ»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¡¢2¿Í¤Î»×¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÂæ»ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡ÁðµÈ¤¬¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÍ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡£¡ÖÁðµÈ¤Ï¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ö¤ä¿ó¤òÎ¢¤Ç½õ¤±¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£º£²ó»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¾ìÌÌ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÁðµÈ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç½é²ó¥¢¥Ë¥á¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò»È¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
¡¡ÁðµÈ¤Î²£¤Ë¸½¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¿ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¹¥±é¤·¤¿»ÒÌò¡¦ÌÚÂ¼Í¥Íè¡£Âè2½µ¡¦Âè10²ó¡Ê4·î11Æü¡Ë°ÊÍè24½µ¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¹¥±é¤·¤¿¡Ë±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤µ¤ó¤âºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡ÊÂè22½µ¡¦Âè109²ó¡¢Ìø°æ²È¤òË¬¤ì¤ë¾¯½÷¡¦ÃæÎ¤²ÂÊÝÌò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤â¤É¤³¤«¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¥â¥¸¥ã¥â¥¸¥ã¤Ê¤Î¤Ï»£±ÆÅöÆü¡¢µÞ¤Ë¥á¥¤¥¯Éô¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬µî¤êºÝ¤ËÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ÎÈ±¤ò¥¯¥ë¥¯¥ë¤¹¤ë¡¢ÌÌÇò¤¤¼Çµï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤ÇÆü¥Æ¥ì´¶w¡×¡ÖËÜ²ÈÊüÁ÷¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Î±ÑÃÇ¤Ë´¶¼Õ¡×¡ÖÁý²¬¹°¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¹õ°æ¡¢¤¦¤µ»Ò¡¢À¤ÎÉ¡¢Å´»Ò¤È²û¤«¤·¤¿Í¤âÂ³¡¹¤ÈºÆÅÐ¾ì¡£»Ä¤¹¤ÏÌÀÆü¡Ê26Æü¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¡ÊÂè130²ó¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£