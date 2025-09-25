女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第129話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第129話は1988年（昭和63年）10月3日、テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」は2年がかりで完成し、放送スタート。好評を博し、柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は安堵と喜びに包まれる…という展開。

朝田蘭子（河合優実）は難民キャンプ取材のため、海外へ。八木信之介（妻夫木聡）は少し早いバースデーカードを差し出した。

蘭子「キューリオの理念ですね。記念日や誕生日に、カードやちょっとした贈り物をする。小さなギフトを贈ることで、人はいがみ合うのをやめ、笑顔になる。みんななかよく」

八木「そんなのはただの綺麗事で、嘘っぱちだと君は思ってるんだろ？」

蘭子「八木さんは本気なのか、一度聞いてみたかったです」。

八木「人間は戦争を繰り返す生き物で、愛することや平和は幻想だとしたら、未来の子どもたちに、そんなくだらない世界を残すことが、俺は耐えられないんだ」

蘭子「嘘っぱちだなんて思いません。私も同じです。世界中のどこかで、今も戦争は続いているから、みんなに関心を持ち続けてほしいんです。人ごとではなく、自分のこととして」

八木「分かった。行ってこい。危険だけは冒さないでくれ」

蘭子「はい。開けてもいいですか？これは、キューリオの商品じゃないですね。もしかして八木さんの手作りですか？」

八木「笑うな」

蘭子「ありがとうございます。（封筒の中には指輪）」

八木「それじゃ、気をつけて。帰ってきたら、考えてくれ」

蘭子「はい！」

第100話（8月15日）（劇中の年代は1960年）の初対面から28年、ついにプロポーズ。SNS上には「粋」「素敵」「やっと求婚」「何とオシャレな」「バブル期らしくトレンディーなことしやがって！」などの声が続出。反響を呼んだ。