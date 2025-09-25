女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第129話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第129話は1988年（昭和63年）10月3日、テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」は2年がかりで完成し、放送スタート。好評を博し、柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は安堵と喜びに包まれる…という展開。

のぶと嵩は自宅で、八木信之介（妻夫木聡）朝田蘭子（河合優実）らは「キューリオ」で、辛島健太郎（高橋文哉）辛島メイコ（原菜乃華）いせたくや（大森元貴）は銀座のカフェを引き継いだカレー店で見守った。

手嶌治虫（眞栄田郷敦）は仕事部屋で「柳井さん、おめでとう」――。

世良則雄（木原勝利）は秘書から“30秒のカウントダウン”をされながら、薪鉄子（戸田恵子）の写真を手に取り「薪鉄子先生…あの嵩さんが、飢えた人々を救うヒーローを、誕生させましたよ」――。

「アンパンマン」と「やないたかし」の名は日本中に広まる。嵩は高知の厳格な女学院のため、特別にキャラクターを創作した。

のぶ「黒井先生、ご無沙汰してます。お目にかかれて幸せです」「うさ子ちゃんは校長先生ながやね」

小川うさ子（志田彩良）「のぶちゃんこそ、嵩さんを支えて、頑張ったがやね」

黒井雪子（瀧内公美）「朝田のぶ！お宅の先生に伝えなさい。飢餓の人々を救う、平和のアンパンマンたれ！」

黒井＆うさ子は第7週・第35話（5月16日）（劇中の年代は1938年）以来19週ぶりの再登場。SNS上には「ここで黒井先生とうさ子ちゃんが出てくるとはw怒濤の回収」「最終回目前という感じの総出演（涙）」「ヤムおんちゃん、次の町でも元気でいてね。チビ嵩もいる」などの声が続出。反響を呼んだ。