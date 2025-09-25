女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第129話が放送された。明日26日、ついに本編最終回（第130話）を迎える。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第129話は、2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送がスタート。好評を博し、柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は安堵と喜びに包まれる。こうして「アンパンマン」と「やないたかし」の名は日本中に広まることとなる。ついに嵩が人気漫画家となったある日、のぶが出掛けた先は…という展開。

嵩の事務所は多忙に。のぶは中尾星子（古川琴音）に後を託した。病院に向かったのぶを、嵩が追い掛けた。

のぶ「ごめんなさい。嵩さんがこんなに忙しい時に」

嵩「ごめん、具合悪いの気がつかなくて、ホントにごめん。大丈夫？」

のぶ「うん。手術したら、すぐ元気になるき」

嵩「手術…」

のぶ「そんな顔せんといて。嵩さんの方が心配やき」「うちらあも早う帰って『アンパンマン』見んと」「うちは大丈夫ちや。嵩さんが付いちゅうき、元気百倍や」

2人が歩む“夫婦道”は果たして。