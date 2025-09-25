今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第129話が25日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送され、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。嵩は人気漫画家となり、スケジュールの調整をするのぶ。そんなある日、のぶが出かけた先は、病院だった。

アニメ「それいけ！アンパンマン」の映像が流れた。黒井先生（瀧内公美）うさ子（志田彩良）が再登場。うさ子は校長となっていた。バースデーカードに指輪を入れるという、八木（妻夫木聡）の蘭子（河合優実）への粋なプロポーズに、ネットも沸いた。

X（旧ツイッター）には「アバンなし」「写真死という新しい方法」「薪先生も故人か」「アンパンマン、ちっさ！」「NHKであんぱんまん、がっつり流れてる…」「ドリーミングのOP曲、ED曲、そのまんまだぁ〜」「ふつうにアンパンマン流した」「ラスト前に懐かしい人が続々と！」「先生もうさこも！」「うさ子ちゃんも回収」「黒井先生最後までカッコイイ」「あの世良さんが今はカウントされる側になってるw」「あんぱんが最高すぎる」「過去の登場人物総出演キター」「『帰ってきたら、考えてくれ』『…はいっ』」「八木さん、蘭子ちゃん」「八木さん…なんて素敵なプロポーズ」「イケメンすぎて泣いた」「思わず、大声でてもーた」「あ！なんて粋なバースデーカードなの！」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。