BTSメンバーV（ヴィ）が、ソウル市内の超高級マンションを現金で購入した。大物俳優など、セレブが多いマンションで、142億ウォン（約14億2000万円）を全額現金で支払ったようだ。韓国の複数のメディアが25日までに報じた。

スポーツ朝鮮は「24日、不動産登記簿によると、Vは今月17日、ソウル市内のの『ザ・ペントハウス清潭（PH129）』専用面積273・96平方メートル（約82坪）を142億ウォンで購入した。該当住宅は部屋5つ、浴室3つで構成されたメゾネット型構造だ」と報じた。

また「登記簿上の根抵当権が設定されていないため、Vはローンを利用せずに現金で全額を支払ったものとみられる。先立って売買契約は5月初めになされ、17日に残金支給とともに所有権移転手続きが完了した」と詳報した。

PH129は、20年に完工した高級住居団地で、地下6階から地上20階まで計29世帯で構成されている。すべての世代がメゾネット構造で設計され、現在俳優チャン・ドンゴンとコ・ソヨン夫妻、プロゴルフ選手パク・インビらが入居している。

同メディアは「BTSメンバーらはそれぞれ、ソウル龍山（ヨンサン）一帯の最高級住宅を保有し、話題を集めてきた。JIN（ジン）は6月、漢南ザヒル一世代を貸出なしに175億ウォン（約17億5000万円）で買い入れ、同じ団地で2軒を追加で買い入れ両親に贈与している。J−HOPEは昨年、120億ウォン（約12億円）台のアペル漢江ペントハウスを現金で購入し、RMとJIMIN（ジミン）は21年、ナインワン漢南をそれぞれ63億ウォン（約6億3000万円）、59億ウォン（約5億9000万円）で分譲された。JUNG KOOK（ジョングク）は龍山区に一戸建て住宅を新しく建てて居住中で、SUGA（シュガ）はリバーヒル漢南で生活している」と報じた。