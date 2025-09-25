今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。脚本の中園ミホさんは、朝ドラ『花子とアン』など数々の作品で、強い意志を持って人生を切り開く女性を描いてきました。『あんぱん』にも、男勝りで「ハチキン」（土佐ことばで快活な女性）と呼ばれたのぶをはじめ、自由奔放な登美子など魅力的な女性キャラクターがたくさん登場しています。キャラクターへの思いや蘭子と八木のエピソードなどについて、中園さんにお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

“何者にもなれなかった”のぶ

＜『女子も大志を抱け』と父・結太郎（加瀬亮さん）から言われて育ったのぶ。教師になったものの軍国教育に携わったことから戦後、教師を辞めることに。政治家の秘書になったが、嵩と結婚後は秘書をくびになり、紹介された会社も辞めさせられてしまう。第105回では、「何者にもなれんかった」と嵩に苦悩を告白。「嵩さんの赤ちゃんを産むこともできんかった」と涙を流した。嵩は「そんなこと、誰のせいでもないよ。ボクたち夫婦は、これでいいんだよ」と優しく伝えた。「精一杯頑張ったつもりやったけれど、何者にもなれんかった」と吐露するのぶの姿は反響を呼んだ＞

のぶのモデルである暢さんは、資料がほとんど残っていません。「ハチキン」と言われるような男勝りだったこと、高知新報時代に広告料金を払わない商店の店主にハンドバッグを投げつけたことなど、やなせさんのエッセイの中に５つくらいのエピソードがあるぐらいでした。

取材をしようと、暢さんを知っている人を探しまわって、やなせ先生たちと同じマンションに住んでいたノンフィクション作家の梯久美子さんや、編集者の方にお会いしましたが、みなさん、暢さんとはほとんど会ったことがなかったそうです。そう聞くと、暢さんは陰でやなせ先生を支えるということに一生懸命になっていたし、あえて表に出ないようにしていたように感じるんです。

なりたいものがあって夢を描いていた女の子たちが、大人になると結局夫のため、子どものために家族を支える人になる。のぶのような女性は、私の周りにもたくさんいました。

ふとした時に、自分の中で「あれ、私の人生こんなはずじゃなかった」と感じてしまうことは、女性が生きていたら必ずあると思うんです。最近は同窓会が増えてきて、私の周りの友人たちもそうい感じている人が多いようです。特に一生懸命生きてきた人こそ、強く感じるんだと思います。そういう女性たちの声を聞いていたから、その心の叫びはちゃんと書きたいと思ったんです。

ドラマの中のぶは、小さいころ、父親から『女子も大志を抱け』と言われていたので、今の自分を振り返り、のぶ自身が立ち止まって考えたこともあったんじゃないかと思い、のぶに「何者にもなれんかった」というセリフを書きました。

忖度しない登美子

＜登場するたびに強烈なインパクトを残すのが、嵩の母親・登美子だ。演じるのは松嶋菜々子。夫に先立たれ、嵩を柳井医院に残し再婚。嵩を心配する様子はあるものの、ストレートな物言いで嵩を振り回す強烈な母親だ＞



登美子はまったく忖度しない女の人です。そんな癖のある役柄を、松嶋さんは、美しく品がありながらチャーミングに演じてくださいました。私はもともと遅筆なのですが、そんな私でも登美子のせりふだけはよどみなく出てくるんです。大好きな女優さんですし、ずっと書いていたいくらい大好きなキャラクターです。

それでも、登美子は強烈なキャラクターなので、映像を見ているうちに「さすがにこれはお茶の間のみなさんが引いてしまうのではないか…」と危惧して、途中で登美子をいい母親にしようかと悩んんだこともあったんですよ。でも、松嶋さんが監督を通じて「ずっとこのままで大丈夫です」とおっしゃってくださって。その言葉を励みに、キャラクターを変えずに、最後まで気持ちよく、思いっきり登美子という人物を描くことができました。

脚本家としては気持ちよく描けても、見てくださる方の反応がちょっと怖かったんですが、視聴者の女性の方たちが、登美子を好きだと言ってくださったのは、本当にうれしかったですね。

八木と蘭子のエピソードの理由は

＜『あんぱん』の序盤で大きな反響を呼んだのが、朝田家の次女、蘭子（河合優実）と石工・豪（細田佳央太）の恋だ。豪の出征前夜に思いを通わせた２人。蘭子は豪が帰ってくる日を待っていたが、豪は戦死。「豪ちゃんに一生分の恋をした」と話していた蘭子だが、八木（妻夫木聡）に惹かれるようになり…＞

蘭子と豪ちゃんが結ばれなかったことで、「なんで戦死させるんだ！」というご意見をたくさんいただきました。「なんとか、豪ちゃんを生きて帰してくれ」とも…。たくさんの反響をいただいたのは、蘭子を演じた河合優実さんと豪ちゃんを演じた細田佳央太さんの素晴らしい演技があったからこそ、と思っています。



物語が進むうちに、ここまで一途に豪ちゃんを想い続けてきた蘭子に、なんとか幸せになってほしいという気持ちが強くなってきました。ただ、あれだけ豪ちゃんと蘭子を応援いただいていると、蘭子がほかの恋愛に行くのはなかなか難しい。新しくいい男が現れても、誰も許してくれないだろうという気持ちもありました。一方で、孤児たちを抱きしめ、いつも子どもたちに愛情を注いでいる八木自身にも幸せになってほしいという思いもありました。蘭子の前に新しい男性が現れて恋に落ちるのではなく、妻夫木さん演じる八木と蘭子が結ばれる展開に自然となっていったという感じです。

やなせさんの詩で救われた

＜中園さんは小学校時代にやなせさんと文通していた経験がある。第109回に登場したのが、小学生の中里佳保。嵩のファンで祖父とともに柳井家を訪れた。笑顔で迎えるのぶと嵩に、「家がボロ」「この程度なら私にも書けるかも」と言いたい放題。嵩にサインをもらおうと代表作の絵を要求するも、「そっか、ないのか」とひとこと。生意気な態度だが、父親を亡くした悲しみを嵩の詩によって救われたことも明かされ――。ＳＮＳでは佳保のモデルが中園さん本人ではないかとＳＮＳで話題になった＞

実在する方をモデルにした役柄を作る場合、あまり悪く書いて関係者を傷つけてもいけないですし、気を付けて描いているところがあるんです。ただ、私は癖の強いキャラクターを描くのが好きなんです。１回分だけ自分をモデルとしたキャラクターを出すことが決まったと時、自分なら構わないだろうって思って、思いっきり生意気な子どもとして描きました。流石に私は今回ほど失礼な子ではなかったですが、書いていて気持ちがよかったですね。(笑)

普通に10歳の私があのボロアパートを見たら、子ども心に「ぼろい」と思ってしまうだろうなと思って、そのままセリフとして言わせました。私好みの、かなりクセの強い子になりましたけど、詩が好きな子どもがみんな天使のような心を持っているわけでもないですし、それだけ生意気な子どもでも、嵩の詩によってちゃんと救われているということは伝えたかったんです。９歳で父を亡くした時に、やなせさんの詩に私自身が救われたこと、それは実話でしたので、そこだけはデフォルメせずに描きました。

私、自分は朝ドラ向きの脚本家じゃないのでは、という自覚があります。ついつい変なキャラクターや個性的でとんがった人物を書いてしまいますし…。明るくまっすぐなヒロインにはあまり興味はなくて描けないんです。それが、この『あんぱん』では、私は私のタッチで描かせていただいて、朝、ドラマを見てくださった方が、登場人物たちを愛してくださっていたとしたら、これ以上嬉しいことはありません。