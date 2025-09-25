＜ムカーっ！クレームします！？＞ん？私、怒られてる…？ イライラ新人受付にモヤ…【第2話まんが】
私（タカベナミ、40代）は小6の娘（サナ）と小3の息子（ハヤト）の母。子どもたちは2人ともアレルギーがあり、月に一度小児科へ通っています。子どもたちが赤ちゃんの頃からお世話になっている小児科で、私にとっては安心して通える場所です。最近娘が風邪をひいたのですが、娘は風邪をひくと悪化しやすいので心配です。子どもたちのアレルギーの薬をもらう必要があるし、予定も控えているため、私は混雑を覚悟して小児科を受診することにしました。
私は受付の女性の言いかたにモヤっとしましたが、混んでいる待合室から早く出たかったので、何も言いませんでした。受付の女性は初めて見る方です。新人さんかもしれません。待合室は満席なので、私は子どもたちと車で待つことにしました。
私はモヤモヤしつつも、空いている出入口付近で子どもたちと立って待つことにしました。この日は天気も不安定で、平年より気温が低い日でした。ドアの隙間風は入るし、人の出入りが多いので、小児科の出入口付近は特に寒かったのです。
無事に受診することができましたが、私は受付の女性の対応に少し疑問を感じました。スマホで待ち人数を確認できるのに満員の待合室で待たされたし、何より、受付の女性の言いかたにモヤモヤします。
長年この小児科に通っていますが、こんな対応をされたのは初めてで困惑しました。でもいつもの先生にちゃんと診てもらえて、私も子どもたちもひと安心です。
私はすっかり安心していたので、まさかその後、さらに不愉快な体験をすることになるとは思いもしませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
