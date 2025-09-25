TDS「ファンタジースプリングス」の世界観あふれる新グッズ発売へ！ 『アナ雪』のドレスをイメージしたトートなど登場
東京ディズニーシーは、10月30日（木）から、昨年6月にオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」の世界観や各アトラクションをイメージした新しいグッズを発売する。
【写真】アナとエルサのドレスをイメージした「トートバッグ」がかわいすぎる！ 「ファンタジースプリングス」の世界観あふれる新グッズ一覧
■冬のパークコーデにぴったり
今回登場するのは、「ファンタジースプリングス」の世界観やディズニー映画を題材とした3つのエリアである「フローズンキングダム」（『アナと雪の女王』をテーマとしたエリア）、「ラプンツェルの森」（『塔の上のラプンツェル』をテーマとしたエリア）、「ピーターパンのネバーランド」（『ピーター・パン』をテーマとしたエリア）の各アトラクションをモチーフにしたグッズ。
「アナとエルサのフローズンジャーニー」をテーマにしたグッズは、アナとエルサの戴冠式のドレスをイメージした「トートバッグ」や「フェイスタオルセット」、エルサをイメージした「カチューシャ」などアレンデール王国の人々が作ったような温かみのあるグッズや、エルサの戴冠式の招待状をイメージしたグッズが並ぶ。
また、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をテーマにしたグッズは、ふわふわの素材を使った「マフラー」やラプンツェルをイメージした「バンスクリップ」といった冬のパークコーデにぴったりなアイテムを用意。
そのほか、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をテーマにした「パーカー」や「キーチェーン」、「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をテーマにした「ぬいぐるみ」や「ワッペンアクセサリー」など、防寒対策に活躍するだろうアパレルアイテムや自宅に飾って「ファンタジースプリングス」の世界観に浸れる雑貨など、豊富なラインナップがそろう。
