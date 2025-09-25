»×¤¤½Ð¤ÎÂç²ñ¡õ¥³¡¼¥¹¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¡¡ÀæÀîÂÙ²Ì¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤Þ¤¿¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡×
¡ã¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó »öÁ°¾ðÊó¡þ24Æü¡þÀô¥öµÖ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡þ6993¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿2¤Ä¤Î»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤òÁ°¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ë¡£¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿?ÀîÂÙ²Ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ÀæÀîÂÙ²Ì¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¡ÊÍ¥¾¡¤ò¡Ë¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é´¶³´¿¼¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×ÅìËÌÊ¡»ãÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿2022Ç¯Âç²ñ¤Ç¡¢»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏËèÇ¯³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢3Ç¯Á°¤Î²ñ¾ì¤ÏÃÏ¸µÊ¼¸Ë¤Î¾®ÌîÅìÍÎGC¡£¤½¤·¤Æ¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤Æ¥Õ¥ë»²Àï1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯4·î¤Ë¡Ö´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÈÆ±¤¸Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Ë¤¢¤ëÀô¥öµÖCC¤À¤Ã¤¿¡£27¥Û¡¼¥ë¤òÍ¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤Èº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¡£2Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤¬º£²ó¤Ï¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Á°¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿9¥Û¡¼¥ë¤¬¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¡£³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¹ñÂÎÍ½Áª¤Ç6¡Á7·î¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢9·î¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤¬¤ß¤Ê¤®¤ë¡£6·î¡ÖBMW ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢ ¿¹¥Ó¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥¢¥Þ¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÊ£¿ô²óV¤òÃ£À®¤·¤¿22Ç¯¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡¢23Ç¯¤Î¡Ö¥´¥ë¥ÕÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ø24ºÐ148Æü¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë3´§¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï6»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï5ÅÙ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¾¡ÌÜ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3½µÁ°¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë°ì»þ¤ÏÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«ÌÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ß¥¹¤ÇV°ï¤Î3°Ì¡£¡Ö·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿¤Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶¯¤µ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âº£¤è¤ê°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤ò²Ý¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÎ×¤à¡£º£µ¨¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï69.069¡ó¤Ç46°Ì¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï68.450¡Ê3°Ì¡Ë¤À¤¬¡¢Âè3R¤Ï69.000¡Ê23°Ì¡Ë¡¢ºÇ½ªR¤Ï70.250¡Ê49°Ì¡Ë¤È¥Ç¡¼¥¿¤ÏÍºÊÛ¤Ëº£µ¨¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤òÊª¸ì¤ë¡£¡Öº£½µ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤Î¥é¥Õ¤â¿¼¤¤¤·¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤«¤éÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¡£²¿¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø·¹¸þ¤ÈÂÐºö¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈô¤ó¤Ç¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ÀæÀîÂÙ²Ì¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°
