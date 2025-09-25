昨季まで阪神の投手コーチを務めた福原忍氏（４８）とグラウンドに足しげく通う狩野恵輔氏（４２）のデイリースポーツ評論家２人による企画「注目の若虎」。第６回は、福原氏が岡留英貴投手（２５）を取り上げる。

◇ ◇

岡留投手の良さというのは、まずボールの強さというところですね。ただ、今後１軍に定着するためであったり、いいところで投げるためにはもうワンランク、ツーランクぐらい上げていかないといけないと思います。

まずは、コントロールの部分です。アバウトなところがあったとしても、最後の１球を決めきるところは、しっかりと投げないといけない。ストライクからボールになるところにしっかりと投げられるかどうか。やはり、いいところで投げるピッチャーというのは、大事なところでの投げミスが少ないものなので。

基本的な組み立てとしては、右打者にはツーシーム系と外のスライダーになるところで、では左打者をどう抑えていくのか。落ちるボールにも取り組んでいるとは思いますが、１イニングを任されるためにはそこの対策も必要になります。

あとは組み立てですよね。自分でも考えて投げないといけないですし、以前、そういったことを彼に言ったこともありました。キャッチャーに頼るだけじゃなく、自分でも考えることで、試合後にキャッチャーと配球についての話もできると思いますし。

１軍での登板経験がそれなりにあるわけですし、１軍のレベルというのは十分に分かっていると思います。岡留投手のボールであれば、２軍ではアウトコースに続けていけば抑えられるかもしれないですが、１軍はレベルが違うし対応も変わってくるので、そういったところをどう考えるか。違いというところでは、１軍に定着している石井投手や及川投手らのリリーフ投手と、自分との違いというのも考えないといけないでしょうね。

最初に体の強さについて触れましたが、肩ができるのも早いタイプなので、リリーフにはもってこいの投手なんです。今が４年目で、どんどん投げていかないといけない時期。１軍でも活躍できるだけのものを持っている投手なので、がんばってもらいたいですね。