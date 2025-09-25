櫻坂46守屋麗奈、“偉大”一期生全員卒業で生まれた感情 注目の秋冬アイテムも明かす【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/25】櫻坂46の守屋麗奈（もりや・れな／25）が、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（9月6日@さいたまスーパーアリーナ）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、最近注目しているアイテムや今後の目標について語ってくれた。
― まずは、ランウェイの感想から教えてください。
守屋：久々に出演させていただき、すごく楽しかったです。普段とは違ったテイストのお洋服で、ステージのテーマに合わせてクールな雰囲気で歩いたのですが、無表情で歩くのも初めてだったので、全てが新鮮に感じました。
― 舞台裏では、メンバーの皆さんとお話できましたか？
守屋：ケータリングに小さな海鮮丼があって、山崎天（※崎は正式には「たつさき」）と「美味しそう！」と盛り上がっていました（笑）。いつも通りの穏やかな楽屋でした。
― 今回は秋冬コレクションですが、プライベートで気になっている秋冬ファッションやコスメがあれば教えてください。
守屋：秋に向けて、ウエスタンブーツを買いました！ミニスカートなど甘いコーディネートと合わせて、足元で辛さを出せたらいいなと思っています！
― コスメや美容アイテムで注目しているものはありますか？
守屋：MEDICUBE（メディキューブ）のアイテムがお気に入りです。化粧水や乳液、パックなど、色々なものを使っています！コスメだとチークが好きで、白みがかったピンク色のチークをよく使っています。
― グループとしては、7月24日・25日・26日に東京ドームにて、8月23・24日に京セラドーム大阪にて「5th TOUR 2025 “Addiction”」を開催しました。ドーム公演5日間を終えた感想を教えてください。
守屋：これまで東京ドーム公演を2日間やらせていただいたことはあったのですが、3日間は初めてでしたし、京セラドーム公演も初めてだったので、最初は不安もありました。でも、やり遂げた今は達成感でいっぱいですし、自信にも繋がった気がしています。次に繋げられるような、自分たちにとってもなかなかできない良い経験になりました。
― 2024年のドーム公演からは、どのような変化がありましたか？
守屋：偉大だった一期生の先輩方が全員卒業されたというのは大きな変化ですし、私たち二期生が1番上になったので「先輩方の思いを受け継ごう」という気持ちで臨みました。最近だと四期生が入ってきてくれたので、また櫻坂46に新しい風を吹き込んでくれるんだろうなと、ワクワクもしながら活動しています。
― 後輩の皆さんと接する上で、大切にしていることはありますか？
守屋：意識しすぎず、同期と変わらない感じで接することです。でも、人見知りでそんなに自分からはいけなくて…！ライブ期間中に三期生との距離をより縮めることができたので、これから四期生ともたくさん話して、距離を縮めていきたいです。
― 最後に守屋さんの“夢を叶える秘訣”を教えてください。2年前には「夢や目標を思い続けること」とおっしゃっていました。
守屋：思っていることを口に出すことです。心の中で思っていたとしても、周りの人からするとわからないので、自分の好きなことややりたいことを口に出すことは大事だと思います。私は伝えることが得意ではないんですけど、少しでも「この子これが好きだったな」と思い出してもらえるように、好きなことややりたいことを言うことを意識しています。
― 今叶えたい夢はありますか？
守屋：グループとしては、今まで立ったことがないような大きな会場でライブをすることです！次の大きなステージだったり、まだ行ったことがない日本の地だったり…色々なところでライブをすることが目標です。個人としては、たくさんの経験を積んでいきたいです。演技のお仕事にも、もっと挑戦していけたら良いなと思っています！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46の二期生。朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS）にて“ラヴィットファミリー”として活躍するほか、「離婚しようよ」(2023年Netflix)、「不適切にもほどがある！」（2024年／TBS) に出演するなど、活動の幅を広げている。
