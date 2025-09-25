ロバーツ監督「非常に厳しい」大谷翔平を絶賛も... 終盤の逆転負けに「勝たなければならない試合」



＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

現地23日（日本時間24日）、ドジャースはダイヤモンドバックス戦で4点をリードしながら救援陣が崩れ、逆転サヨナラ負けを喫した。

先発の大谷翔平は6回無失点、8奪三振と快投を披露したが、チームは勝利を逃す形となった。

試合前後で取材に応じたロバーツ監督は、大谷の投球を高く評価すると同時に、終盤の敗戦を「非常に厳しい」と振り返った。

試合前、ロバーツ監督は「いい話ができました。もしうまくいけば6回まで投げる姿を見たいと思っていました」と語り、シーズン最終登板となる可能性のある大谷のマウンドに期待を寄せていた。

また、「ここ3～4試合でパフォーマンスの強度が上がっている。彼はすでにプレーオフモードに入っている」と、その仕上がりを絶賛。さらに「ワイルドカードの初戦で先発する可能性はかなり高い」と、ポストシーズンでの大谷の起用に自信を見せていた。

しかし試合後、逆転サヨナラ負けを受けて監督の表情は一変。

「非常に厳しいですね。ショウヘイがあのようなピッチングをして4対0とリードしている状況で、重要な局面で頼りになる投手を投入したが、うまくいかなかった。今、勝たなければならない試合だけに、本当に難しい敗戦です」と悔しさをにじませた。

大谷の内容については「6回はかなり疲れていると感じました。ベースランニングの影響もありましたが、それでも全力を出し切ってくれた。まさに我々に必要な投球でした」と評価。

「彼が6回を投げ切ったことが今後の土台になる。今夜は本当に素晴らしい投球をしてくれました」と称賛を惜しまなかった。

また、シーズン中の再登板については「いいえ、レギュラーシーズンではもう投げません。ポストシーズンでの登板になります」と明言した。

ドジャースは残り5試合で地区優勝マジック「3」。パドレスとの差は1.5ゲームと迫られており、チームにとって大谷の存在感はますます大きくなっている。

