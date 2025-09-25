日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2950（+20.5　+0.70%）
ホンダ　1662（+18　+1.09%）
三菱ＵＦＪ　2374（+12.5　+0.53%）
みずほＦＧ　5055（+45　+0.90%）
三井住友ＦＧ　4199（+7　+0.17%）
東京海上　6301（+82　+1.32%）
ＮＴＴ　159（+1.1　+0.70%）
ＫＤＤＩ　2451（-6.5　-0.26%）
ソフトバンク　227（-0.1　-0.04%）
伊藤忠　8652（+22　+0.25%）
三菱商　3554（+20　+0.57%）
三井物　3783（+9　+0.24%）
武田　4455（-1　-0.02%）
第一三共　3416（+1　+0.03%）
信越化　4717（-20　-0.42%）
日立　4004（-26　-0.65%）
ソニーＧ　4369（+47　+1.09%）
三菱電　3837（+9　+0.24%）
ダイキン　17065（-115　-0.67%）
三菱重　3904（+26　+0.67%）
村田製　2793（-7　-0.25%）
東エレク　26118（-1137　-4.17%）
ＨＯＹＡ　20993（+43　+0.21%）
ＪＴ　4783（-7　-0.15%）
セブン＆アイ　2010（-1　-0.05%）
ファストリ　45520（-170　-0.37%）
リクルート　7721（-47　-0.61%）
任天堂　13032（-68　-0.52%）
ソフトバンクＧ　18872（-128　-0.67%）
キーエンス（普通株）　56323（+573　+1.03%）