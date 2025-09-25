日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2950（+20.5 +0.70%）
ホンダ 1662（+18 +1.09%）
三菱ＵＦＪ 2374（+12.5 +0.53%）
みずほＦＧ 5055（+45 +0.90%）
三井住友ＦＧ 4199（+7 +0.17%）
東京海上 6301（+82 +1.32%）
ＮＴＴ 159（+1.1 +0.70%）
ＫＤＤＩ 2451（-6.5 -0.26%）
ソフトバンク 227（-0.1 -0.04%）
伊藤忠 8652（+22 +0.25%）
三菱商 3554（+20 +0.57%）
三井物 3783（+9 +0.24%）
武田 4455（-1 -0.02%）
第一三共 3416（+1 +0.03%）
信越化 4717（-20 -0.42%）
日立 4004（-26 -0.65%）
ソニーＧ 4369（+47 +1.09%）
三菱電 3837（+9 +0.24%）
ダイキン 17065（-115 -0.67%）
三菱重 3904（+26 +0.67%）
村田製 2793（-7 -0.25%）
東エレク 26118（-1137 -4.17%）
ＨＯＹＡ 20993（+43 +0.21%）
ＪＴ 4783（-7 -0.15%）
セブン＆アイ 2010（-1 -0.05%）
ファストリ 45520（-170 -0.37%）
リクルート 7721（-47 -0.61%）
任天堂 13032（-68 -0.52%）
ソフトバンクＧ 18872（-128 -0.67%）
キーエンス（普通株） 56323（+573 +1.03%）
