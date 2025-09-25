【本日の見通し】ドル高基調がどこまで続くか



海外市場でドル高が広がった。ドル円は１４８円９２銭まで上値を伸ばし、高値圏で東京朝を迎えている。こうしたドル高の流れがどこまで続くかが注目される。１５０円にかけてはドル売りが出る可能性が意識されており、現水準からの積極的なドル買いには慎重な姿勢も見られる。ただ、流れはドル高方向と見られ、押し目ではドル買いが出る展開。



ユーロドルは１.１７台前半までユーロ安ドル高が進んだ。ドル全面高となる中で、１.１７００トライが意識されている。２２日のユーロ安局面では１.１７２０台がサポートとなっていた。同水準を割り込むとあっさり１.１７割れとなる可能性もありそう。



ポンドドルは１.３４台前半まで一時売りが出た。英財政赤字懸念からユーロ以上に売りが出やすい地合いとなっており、ポンド安ドル高の流れ継続が意識される。



ユーロ円は１７４円台後半推移。ドル主導の展開であるが、ドル円のしっかりした動きを支えに堅調な動き。ドル円が１４９円台に乗せてくると１７５円台が十分にありそう。



ポンド円は２００円台を回復してきた。対ドルでのポンド売りが重石も、ドル円の上昇などを受けて下がると買いが出る展開が続きそう。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト