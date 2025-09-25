東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.90　高値148.92　安値147.52

150.77　ハイブレイク
149.85　抵抗2
149.37　抵抗1
148.45　ピボット
147.97　支持1
147.05　支持2
146.57　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1738　高値1.1819　安値1.1728

1.1886　ハイブレイク
1.1853　抵抗2
1.1795　抵抗1
1.1762　ピボット
1.1704　支持1
1.1671　支持2
1.1613　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3447　高値1.3528　安値1.3427

1.3609　ハイブレイク
1.3568　抵抗2
1.3508　抵抗1
1.3467　ピボット
1.3407　支持1
1.3366　支持2
1.3306　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7952　高値0.7957　安値0.7912

0.8014　ハイブレイク
0.7985　抵抗2
0.7969　抵抗1
0.7940　ピボット
0.7924　支持1
0.7895　支持2
0.7879　ローブレイク