東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.90 高値148.92 安値147.52
150.77 ハイブレイク
149.85 抵抗2
149.37 抵抗1
148.45 ピボット
147.97 支持1
147.05 支持2
146.57 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1738 高値1.1819 安値1.1728
1.1886 ハイブレイク
1.1853 抵抗2
1.1795 抵抗1
1.1762 ピボット
1.1704 支持1
1.1671 支持2
1.1613 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3447 高値1.3528 安値1.3427
1.3609 ハイブレイク
1.3568 抵抗2
1.3508 抵抗1
1.3467 ピボット
1.3407 支持1
1.3366 支持2
1.3306 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7952 高値0.7957 安値0.7912
0.8014 ハイブレイク
0.7985 抵抗2
0.7969 抵抗1
0.7940 ピボット
0.7924 支持1
0.7895 支持2
0.7879 ローブレイク
