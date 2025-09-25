Éüµ¢¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡ÄËÌÂ¼Í§°ì ¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤à¡ª
¡ÖËÍ¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯£¶·î¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê38¡Ë¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Îµ³¼ê¤¬Ì´¸«¤ëÉñÂæ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿±É¸÷¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
10·î5Æü¡¢ËÌÂ¼¤Ï°¦ÇÏ¡¦¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¶¥ÇÏ³¦¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¡¦³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤ËÄ©¤à¡£9·î14Æü¤Ë¤ÏÁ°¾¥Àï¡¦¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¤â¤ß¤´¤È¾¡Íø¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾å¡¹¤À¡£
ËÌÂ¼¤ÏÃæ³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»Æþ³Ø»î¸³¤Ç°ìÅÙ¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Äü¤á¤º¤ËÉáÄÌ²Ê¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éºÆÄ©Àï¤·¡¢¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡Ö°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤¬¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Äü¤á¤ëÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤êÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ç06Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾ÌÆ¡¦¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¡£¡Ç19Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¥¯¥í¥Î¤ò½é¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¯¤È¡¢¤½¤³¤«¤é²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ç20Ç¯¤Ë¤ÏÊõÄÍµÇ°¡¢ÍÇÏµÇ°¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¡£°ìÌö¡¢ËÌÂ¼¤Ï¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Íâ¡Ç21Ç¯£µ·î¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎÍîÇÏ»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏðôÄÇ£³¥õ½ê¡¢ÇØ¹ü£·¥õ½ê¡¢±¦¸ª¹Ã¹ü¤Î¹üÀÞ¡£Éüµ¢¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç²ø²æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍîÇÏ¤ÇÏÓ¤äÂ¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ó¤ÈÇØ¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤É¤³¤âÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤â¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¡×
Ìó£±Ç¯¤Ë¤âµÚ¤Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¥¿¡¼¥Õ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÎÏÇÏ¤Ø¤Îµ³¾è°ÍÍê¤Ï¸º¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤Ã¤«¤¯µ³¾è°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÎÏÇÏ¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤ò¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤±¤Ã¤·¤Æµ³¾è°ÍÍê¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬½ù¡¹¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥¿¡¼¥Õ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é£³Ç¯¸å¤Îº£Ç¯£¶·î¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Çµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Â¿¤¯¤Îµ³¼ê¤¬ËÌÂ¼¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢³§¡¢ËÌÂ¼¤ÎÂç²ø²æ¤Ë¤è¤ë¶ìÏ«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î½ËÊ¡¤À¤Ã¤¿¡£
9·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY 10·î3Ž¥10Æü¹çÊ»¹æ¡Ù¤äÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ³¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶ìÏ«¤«¤é¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤àÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡Ø³®ÀûÌç¾Þ¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
