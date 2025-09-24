なぜ「頻尿」は加齢によって起こるのか? 「過活動膀胱」の原因とは【医師解説】

「トイレが近いけれど、年齢のせいだから…」と放置していませんか？ 過活動膀胱は老化による筋肉の衰えや前立腺肥大症が関わることが多く、放置すると外出や仕事に支障をきたすほど生活に影響します。中には、尿路結石や膀胱がんなど重大な病気が隠れている場合も。過活動膀胱の原因と受診の目安について永田先生に解説していただきました。

監修医師：

永田 卓士（成増まちかど泌尿器科）

熊本大学医学部卒業。その後、熊本赤十字病院、日本赤十字社医療センター、東芝病院（現・東京品川病院）泌尿器科、埼玉社会保険病院（現・埼玉メディカルセンター）泌尿器科、東京都健康長寿医療センター泌尿器科、国立長寿医療研究センター泌尿器科などで経験を積む。2024年、東京都板橋区に「成増まちかど泌尿器科」を開院。

編集部

なぜ、老化によって過活動膀胱が起きるのでしょうか？

永田先生

膀胱や尿道などのほか、女性であれば子宮を支える筋肉である「骨盤底筋」が老化で弱くなることによっても起こります。加齢によって骨盤底筋が衰えると、尿道を締める力が弱まって、尿漏れや頻尿の原因になります。

編集部

男性の場合、なぜ前立腺肥大症が過活動膀胱の原因になるのですか？

永田先生

前立腺肥大症によって尿道が圧迫され、尿の勢いが弱くなると、膀胱は一生懸命尿を出そうとして、いわば働きすぎの状態になります。すると、膀胱に負担がかかって膀胱の筋肉が異常な働きを見せるようになり、少しの刺激にも過敏に反応をするようになって、過活動膀胱になるのです。

編集部

過活動膀胱を放置するとどうなるのですか？

永田先生

過活動膀胱を放置すると、トイレが心配で外出することが苦手になったり、仕事に集中できなくなったりして、QOLが著しく低下します。また、自分で過活動膀胱と思っていても、じつは尿管結石や膀胱がんなどが原因となって頻尿が起きていることもあります。

編集部

受診の目安は？

永田先生

排尿回数が1日に8回以上だったり、夜間に2回以上トイレで目を覚ましたりする人は、念のため泌尿器科を受診することをおすすめします。そのほか、尿意切迫がある人も受診した方がいいと思います。

※この記事はMedical DOCにて【「頻尿」の原因はご存じですか? トイレが近いときの対処法や膀胱訓練のやり方を医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。