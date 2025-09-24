「パーキンソン症候群」を疑う症状はご存知ですか？原因についても解説！【医師監修】

パーキンソン病は手足が動かなくなったり、急に震えが止まらなくなったりする病気です。しかし、同じような症状が出たからといって「パーキンソン病」と勝手に判断してはいけません。

実は、パーキンソン病と似たような症状が発症する「パーキンソン症候群」という病気があります。

パーキンソン病もパーキンソン症候群も、似たような病名なので「同じ病気」と考えてしまうかもしれません。

しかし、パーキンソン病とパーキンソン症候群は全く違う病気であり、治療法や予防方法もそれぞれ違います。

今回はパーキンソン症候群の症状・原因・治療法・予防について解説します。パーキンソン病との違いも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

※この記事はメディカルドックにて『「パーキンソン症候群」を疑う症状はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

パーキンソン症候群の特徴

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

パーキンソン症候群はどのような病気なのか教えてください。

パーキンソン症候群は「ドパミン」という細胞が欠乏した病気の総称です。ドパミンは脳内の神経の伝達物質で、ドパミン神経細胞が生成しています。

ドパミン欠乏によって発症する病気で有名なのが「パーキンソン病」です。

しかし、パーキンソン病ではないものの、ドパミン欠乏が原因で起こる病気をまとめて「パーキンソン症候群」と呼んでいます。

代表的な症状が知りたいです。

パーキンソン症候群の代表的な症状は「ふるえ」「動きの鈍化」「表情のこわばり」などです。パーキンソン症候群の症状はパーキンソン病と大きな違いはありません。

そもそもパーキンソン病もパーキンソン症候群の1つのため、パーキンソン病と同じような症状が出るのです。

パーキンソン症候群は、症状が出て検査をしないとパーキンソン症候群なのかパーキンソン病なのかの判断ができません。

手足のふるえや動きの鈍化を感じたら、迷わずに神経内科を受診して検査しましょう。

パーキンソン症候群の原因は分かっていますか？

パーキンソン症候群が発症する原因は大きく分けると「脳に関する原因」と「脳以外の原因」の2つがあります。

脳に関する原因で多いのは「脳血管障害」です。運動神経を補佐する部分の機能不全がきっかけで、パーキンソン症候群になることも珍しくありません。

脳以外の原因は、薬による副作用（薬剤性パーキンソニズム）などがあります。メトクロプラミドやスルピリドといった成分が入った薬を処方すると、発症する恐れがあります。

胃腸薬や抗うつ薬や向精神薬などに入っている場合があるので注意してください。

パーキンソン症候群とパーキンソン病の違いを教えてください。

パーキンソン病はパーキンソン症候群の1つです。パーキンソン症候群はパーキンソン病以外にも次の疾患が該当します。

多系統萎縮症

進行性核上性麻痺

大脳皮質基底核変性症

正常圧水頭症

薬剤性パーキンソン症候群

脳血管性パーキンソン症候群

上の疾患はどれも似た症状が出ますが、パーキンソン病ではありません。

つまり「パーキンソン症候群の症状はパーキンソン病と類似しておりますが、左右差がないこと、転倒が早期にあること、が生じる場合がある、前方ではなく後方に転倒するなど、疾患によって異なる」と位置づけされています。

編集部まとめ

パーキンソン症候群は誰もが発症する可能性がある病気です。パーキンソン症候群は高齢者がなりやすい病気ですが、若い人でも発症する可能性は十分にあります。

パーキンソン症候群の症状や受診の目安も言及しているので、気になるようでしたら、一度神経内科に行って検査してもらいましょう。

パーキンソン症候群は早期発見できれば、進行を遅らせることができ、日常生活への影響も抑えられます。

また、生活習慣を見直して、パーキンソン症候群になりにくい生活を送ってください。

参考文献

パーキンソン病・パーキンソン症候群｜日本赤十字社医療センター