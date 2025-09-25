まさか！33発の日本人エースがEL初戦で無情のHT交代…指揮官が理由を説明「ベストの状態から程遠かった」
現地時間９月24日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第１節で、日本人４選手が所属するスコットランドの名門セルティックが、セルビアの絶対王者ツルベナ・ズベズダと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
この試合で、左インサイドハーフの旗手怜央とともにCFで先発した前田大然は、なかなかボールに触れず、ハーフタイムでまさかの交代となった。
昨シーズンに33ゴールを挙げたエースをなぜ前半だけで下げたのか。スコットランドメディア『Glasgow World』によれば、ブレンダン・ロジャーズ監督は試合後、こう説明している。
「彼はベストの状態ではなかった、というか、それに程遠い状態だった。でも、彼は良い選手だし、試合ではそういうこともある」
また、前田に代わって最前線に入り、先制ゴールを決めたケレチ・イヘアナチョについては、「本当に素晴らしい選手だと思った。中央でボールをキープしてくれる選手が必要だったんだ」と称えている。
今回は指揮官の采配がずばり的中する形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
この試合で、左インサイドハーフの旗手怜央とともにCFで先発した前田大然は、なかなかボールに触れず、ハーフタイムでまさかの交代となった。
昨シーズンに33ゴールを挙げたエースをなぜ前半だけで下げたのか。スコットランドメディア『Glasgow World』によれば、ブレンダン・ロジャーズ監督は試合後、こう説明している。
「彼はベストの状態ではなかった、というか、それに程遠い状態だった。でも、彼は良い選手だし、試合ではそういうこともある」
また、前田に代わって最前線に入り、先制ゴールを決めたケレチ・イヘアナチョについては、「本当に素晴らしい選手だと思った。中央でボールをキープしてくれる選手が必要だったんだ」と称えている。
今回は指揮官の采配がずばり的中する形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介