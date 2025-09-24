Image: CHARI&CO

来年4月からは、自転車にも青切符制度が導入される。ながらスマホや傘差し走行といった行為も違反対象になり、ルールを守る意識がこれまで以上に求められる。

取り締まりが強まる時代に大切なのは、自分の身を守る工夫だ。その一つとして注目したいのが、ニューヨーク発CHARI&CO（チャリアンドコー）の「ULTRA REFLECTION 5 PANEL CAP」(税込6,600円）。

全面リフレクターで夜の存在を主張

Image: CHARI&CO

このキャップは、全面にリフレクター素材を採用。クルマのヘッドライトや街灯の光を受けて強く反射し、夜間でもライダーの存在をしっかり示してくれる。ドライバーからの視認性が高まることで事故リスクを減らし、夜のサイクリングやランニング、徒歩での帰宅など幅広いシーンで役立つ。安全とファッションを両立するユニークなアイテムだ。

Image: CHARI&CO

街でも映えるデザイン

Image: CHARI&CO

ベースは世界的ヘッドウェアブランド「FLEX FIT」。5パネルならではのシャープなシルエットと快適なフィット感を備え、街中でも自然に馴染む。

フロントのリフレクターネームタグがデザインのアクセントとなり、昼はシルバーのキャップとしてシンプルに、夜は強い光を放つセーフティギアとして存在感を発揮。この二面性が、都市生活のスタイルにもフィットする。

ファッションで安全を後押しする

Image: CHARI&CO

CHARI&COは2008年にニューヨークで自転車屋ブティックとして生まれたブランド。バイクライダーやスケーター、アーティストと共にカルチャーを発信し、利便性と遊び心を兼ね備えたアイテムを作り続けてきた。

今回のキャップもその流れ。ファッションを通じて安全を後押しする、そんな新しい価値観を提示しているのだ。

Image: CHARI&CO

道路交通ルールが厳しくなるこれからの時代、必要なのは罰則への恐れよりも、自らの安全を守る意識。夜道での安全を確実に高めながら、日常のスタイルにも自然に溶け込む。このキャップなら、安全対策を“自分らしい選択”として取り入れられるはずだ。

Source: CHARI&CO