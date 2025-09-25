ドラフトまで1カ月を切り、アマチュア野球界、特に大学生にとっては最後のアピールとなる秋季リーグ戦を迎えた。中でも注目が集まるのが東都大学野球。今夏に日本代表に選ばれた青学大の中西聖輝（まさき）、亜大の山城京平、斉藤汰直（たいち）ら投手勢に注目が集まり、16日にジャイアンツタウンスタジアムで行われた開幕戦には12球団計20人以上のスカウトが集結した。

普段、試合が行われる神宮球場は観客席も多く、スカウト席が用意されていないため、1カ所に密集することはない。しかし、ジャイアンツタウンスタジアムは観客席が少なく、バックネット裏にスカウト専用の席が用意されたため、密集状態となり、選手の視線にも入っただろう。そんな緊張するマウンドで堂々とした投球を披露したのが、中大の岩城颯空（はくあ）だ。8回から2番手で登板。スカウト陣が一斉にスピードガンを構える中、自己最速を2キロ更新する152キロを計測。2回1安打無失点の好救援で力を示した。

チームでは主に中継ぎでの起用となっているが、ロッテのスカウトは「先発でも十分いけると思う」とポテンシャルを評価し「今後、球種を一つ、二つ増やせれば投球の幅が広がる」と今後の伸びしろにも期待を示した。

今春のリーグ開幕戦では登板予定も体調不良により登板を回避。同じ轍は踏まず、最高のスタートを切った岩城。最後のアピール合戦で死力を尽くし、夢のプロ入りを目指す。（記者コラム・小林 伊織）