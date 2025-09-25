³ÚÅ·¡¦¥Ü¥¤¥È¡¢ÅÓÃæ²ÃÆþ¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î13ËÜÎÝÂÇ¡ªÂçÄÍ»á¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¡¡TBC¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿24Æü¤Î¡Ø³ÚÅ·¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÄÍ¸÷Æó»á¤¬¡¢³ÚÅ·¡¦¥Ü¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ»á¤Ï¥Ü¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢£±¥ö·î´Ö¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ò¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¡¢¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ÈÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ü¥¤¥È¤Ï¡£9·î¤³¤³¤Þ¤Ç·î´Ö5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢13ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄó¶¡¡§TBC POWERFUL BASEBALL¡Ë