ガバッと着るだけでOK！【ハニーズ】40・50代 のスタイルアップ見え♡「上品ワンピ」

少しずつ季節が秋めいてきた今の時期。上品に秋ムードを演出するなら、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のワンピースがおすすめ。2025年秋冬トレンドのベルト付きデザインで、コーデに旬なムードを補いながらスタイルアップも叶いそう。ミドル世代に似合うシンプルなデザインなので、ぜひデイリーに取り入れてみて。

ベルトデザインで上品に

【GLACIER lusso】「バンドカラーワンピース」\6,900（税込）

2025年秋冬トレンドのベルト付きデザインのシャツワンピース。公式サイトには「ウエストタックと、取り外し可能なベルト付きで、スタイルアップも◎」とあり、ガバッと着るだけでサマ見えが狙えるかも。洗練された無地のキャメルのほか、配色デザインがワンポイントになったネイビー・スモーキーブルーと、ミドル世代に似合うシックなカラー展開です。

さり気ない配色デザインで端正な雰囲気を

こちらは色違いのネイビーを着用。袖口と襟元はクレリック配色になっており、上品なワンポイントになってくれます。ベルトでキュッと絞ったウエストからふわりと広がるシルエットが美しく、フェミニンなムードをまとえそう。足首が見える丈感なので、ショートブーツを合わせた秋らしいスタイリングがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M