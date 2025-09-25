2006年WBCで侍Jの優勝に貢献…里崎智也氏が女子小学生に打撃指導

打撃で飛距離を20％伸ばせるコツがある。「サンリオベースボールアカデミー in ジャイアンツタウンスタジアム」が15日、東京都稲城市で開催され、元ロッテ捕手の里崎智也氏らが講師として参加。2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では野球日本代表「侍ジャパン」の正捕手として優勝に貢献。大会ベストナインに輝いた“世界一の捕手”が、勝負強さを発揮してきた打撃の極意を小学生に伝授した。

東京と神奈川の女子小学生203人が参加した野球教室。実技演習で打席に入った里崎氏は初球、軟式球をいとも簡単にスタンドインさせて右手を突き上げた。WBCで打率.409を記録するなど、大事な局面で力を見せてきた打撃。「もう1本！」というリクエストに応えて打席に入ると、再び柵越え弾を披露して球場をどよめかせた。

実技で2球だけ打って、2球とも柵越え。49歳になっても衰えない飛距離。そのポイントを自ら解説した。

「打撃はどこに力を入れるのか。足の内側の筋肉が大事です。要は両足の親指です。これは絶対に大事なこと。両足の親指が浮いちゃダメ。最後まで親指で地面の力をバットに伝えなきゃいけない。そのためには親指が常に地面に力が入った状態でいないと、内側から力が抜けてしまう」

バットを持つ上半身ではなく、下半身の使い方がポイント。力を入れるのは足の外側ではなく内側だ。「内側を意識することが大事。それが足りないとスピードも飛距離も半減します」。スイングの際は最後まで両足の内転筋に力を入れておくことを繰り返し強調した。

捕手寄りの腰をボール1個分回す意識

次に鍵を握るのが腰の動きと説明。「右打者なら右腰、左打者なら左腰を（大きな）ボール1個分（数十センチ）ぐらいしっかり回す意識が必要です」。打席では“後ろ側の腰”を意識することが、バットの軌道を安定させる。「難しいことを考えなくてもいい。（右打者は）右腰をしっかり回せばバットが体から離れることはないんです」。

右打者の場合、右腰が回らないとバットを持つ手が体から離れてヘッドの軌道が遠回りする。「右腰さえしっかり回していけば、バットは内側からしか出てこない。だから、常に捕手寄りの方の腰を回すように意識するのが大切なんです」。

強く腰を回すのと同時に、顔の動きにも着目する。「右打者なら顔が左翼に向いたら左翼にしか打てない。右翼を向いたら右翼にしか打てないから、しっかり右腰を回した後、顔は中堅方向を向くことです。それで広角に打てるようになります」。顔が動き過ぎると、打球方向が偏ってしまうという。

「最後まで、顔は中堅方向。それさえできていればバットは内側からしか出てこない。バットのヘッドが下がることもない」。理想的なスイングができると「下半身を使えていることになるから、スピードが20％上がって飛距離が20％伸びます」と強調する。実技で連発を披露した直後だけに説得力が増し、選手たちも食い入るように話を聞いていた。

「簡単でしょ」。平然と言ってのけた里崎氏は女子野球の未来にも言及した。「女性のWBCもできる可能性がある。ぜひ日本のトップ、世界のトップを目指して頑張ってもらいたい」。見据えるのは、さらに開けた将来。世界の舞台で力を発揮した捕手は、女子野球でも同様の存在が出てくることを願っている。（尾辻剛 / Go Otsuji）