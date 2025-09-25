¡Ú¥ë¥ÝÉ÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸¡¦½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡Û¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×½Ð²ñ¤¤·Ï¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
É÷±ÄË¡²þÀµ¤Ç·ãÆ°¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÉ÷Â¯¶È³¦¡£¡Ú¥ë¥ÝÉ÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸¡Û¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷Â¯¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹âÌÚ¿ðÊæ»á¤¬Ãµ¤ë¡£Âè4²ó¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡×¡£¸½ºß¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÌÜÏÀ¤àÃË¤¿¤Á¤¬êÁ¡Ê¤¦¤´¤á¡Ë¤¯²ø¤·¤²¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤Ã¤¿·ÝÇ½¥¹¥«¥¦¥È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿
¼ê»æ¤äÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÎø¿Í¤òÃµ¤¹¨¡¨¡¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«±ç½õ¸òºÝ¡Ê¡á¥Ñ¥Ñ³è¡Ë¤Î²¹¾²¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º¡Ç95¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Æ95Ç¯¤´¤í¤Ë»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
Åìµþ¡¦¿·¶¶¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½¸ÃÄ¤À¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼ÒA¤Ï¡Ç98Ç¯¡¢¡Ø½Ð°©¤¤¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¡£¡Æ95Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤´¶á½ê¤µ¤ó¤òÃµ¤»¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢óÕÌÀ´ü¤òºÌ¤ë½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤À¡£
È¯Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¡¦¼¼ÅÄ¼ùÀ¸¡Ê²¾Ì¾¡¢60ºÐ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¡£Î©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëµÜÂ¼Ä¾¸Ê¡Ê²¾Ì¾¡¢53ºÐ¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼¼ÅÄ¤Ï¤³¤Î»ö¶È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÌò³ä¡£¥«¥Í¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É»³¤Ãµ¤¤¬¤¢¤ëÃË¤Ç¤¹¡×
»þ¤Ï¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶âÌ®¤Ë¶»¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ñ¶â¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡¢¼¼ÅÄ¤Ï»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¤¢¤ëºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë¿Í¤«¤é¿ôÀéËü¤â¤Î¥«¥Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ª¥ó¥Ê¤ò¤¢¤Æ¤¬¤Ã¤Æ¡×¡ÊµÜÂ¼¡Ë
½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¼¼ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿·Ç¼¨ÈÄ·¿¤Î½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼ÒA¤Ëºî¤é¤»¤ë¡£
¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¤ÎÉô²°¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎÉô²°¡×¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¼ñ¸þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡Ø½Ð°©¤¤¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢²ñ°÷À©¤ÇÍÎÁ¡£Æþ¾ìÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ ÅÅÏÃ²óÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¹Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¶Å¤Ã¤¿ºî¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê·Ç¼¨ÈÄ¤òÍÎÁ²½¤·¤¿´ÊÁÇ¤Ê¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
½¸µÒÊýË¡¤Ï¥¹¥Ñ¥à¥á¡¼¥ë¤À¡£¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥ê¥¹¥È¤Ïº¾µ½¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ëÃË¤¿¤Á¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£½¸¤á¤¿¥ê¥¹¥È¤òÀ°Íý¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤ò°ìÀÆÁ÷¿®¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ø½Ð°©¤¤¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤ÏÁ¥½Ð¤·¤¿¡£
¥Í¥«¥Þ¤¬ìíî½¡Ê¤Ð¤Ã¤³¡Ë¤·¤¿óÕÌÀ¡Ê¤ì¤¤¤á¤¤¡Ë´ü
½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ë·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤È¡¢¥Í¥«¥Þ¡ÊÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¡Ë¤Î¤ß¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ø½Ð°©¤¤¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¸å¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥µ¥¯¥é½¸¤á¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎµÜ²¼¤Ç¤¢¤ë¡£µÜÂ¼¤Ï·ÝÇ½¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥ó¤Ç¡¢¼¼ÅÄ»á¤âÆ±¶È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÏÓ¤ÏµÜÂ¼¤¬Í¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼¼ÅÄ¤ÏÈà¤Ë½õ¤±¤ò¸ð¤¦¡£
¡Ö¥Í¥«¥Þ¹Ô°Ù¤Î²¼Éß¤¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡ÊµÜÂ¼¡Ë
¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥¯¥éÌò¤È¤·¤Æ½÷À¤ò¸Û¤¦¤Î¤Ï¡¢¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤¬ÃË¤«½÷¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¥Í¥«¥Þ¤Ë1¿Í²¿Ìò¤â¤µ¤»¤¿¤¤¡½¡½¼¼ÅÄ¤ÏÍºÊÛ¤Ë¼«¿È¤Î¹½ÁÛ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µÜ²¼¤ÏÌ¾Á°¡¦½»½ê¡¦¼ñÌ£¡¦¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ê¤É40¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÍÑ»æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¾ì½ê¤Ï½ÂÃ«¤ä¿·½É¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥ë¤¬½¸¤Þ¤ëÈË²Ú³¹¤À¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¸½¶â1000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¼ê·Ú¤µ¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢»õ¼Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
»ö¼Â¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Î´Ö¤ËÌó5000¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¼ÅÄ¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢¥Í¥«¥Þ¹Ô°Ù¤Î²¼Éß¤¤È¤Ê¤ê¡¢É¡¤Î²¼¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë²Ý¶â¤·¤¿¡£
¡Ø½Ð°©¤¤¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë¥Í¥«¥Þ¤ò»È¤Ã¤¿º¾µ½¥µ¥¤¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ÀË¡À°È÷¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Î¸÷·Ê¤À¡£µÜ²¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢óÕÌÀ´ü¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
ÃË½÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ÇÌÙ¤±¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¡£ÃËÀµÒ¤¬ÍøÍÑÎÁ¤òÊ§¤¦¥Æ¥ì¥¯¥é¤·¤«¤ê¡¢¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Æ¥ì¥¯¥é¡Ê¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ¬¡Ë¡¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¶È¼Ô¤Ï¥µ¥¯¥é¤ò¸Û¤¤¡¢½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¶È¼Ô¤Ï¤½¤Î¥µ¥¯¥é¤ò¤â¾Ê¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¥«¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¯ÃË¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¥À¥¤¥ä¥ëQ2¤ÇËè·î2²¯ÌÙ¤«¤Ã¤¿
¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤È½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢ÅÅÏÃÉ÷Â¯¡Ö¥Æ¥ì¥¯¥é¡Ê¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ¬¡Ë¡×¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¡£
¡Æ85Ç¯¡¢ÅÅÏÃ¤ò²ð¤·¤Æ°ÛÀ¤È½Ð²ñ¤¦¶ÈÂÖ¡Ö¥Æ¥ì¥¯¥é¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë±ç¸ò¡Ê±ç½õ¸òºÝ¡Ë¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ï¡Ç90Ç¯¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤À¤±¤Ç¤â100¸®°Ê¾å¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤Ï¡¢¡Æ89Ç¯¡¢NTT¤¬ÅÅÏÃ¤ò²ð¤·¤¿¾ðÊóÎÁÄ§¼ýÂåÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¤¥ä¥ëQ2¡×Æâ¤Ç¥¢¥À¥ë¥È²»À¼¤òÊ¹¤¯ÈÖÁÈ¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÃËÀÍÎÁ¡¦½÷ÀÌµÎÁ¤Î²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¥À¥¤¥ä¥ëQ2¤ÏÌµÅ¹ÊÞ·¿¤Ç¡¢Å¹ÊÞ·¿¤Î¥Æ¥ì¥¯¥é¤è¤ê¼ê·Ú¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÎ®¤ì¤¿±ç¸ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÀÈó¹Ô¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Æ¥ì¥¯¥é¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ç85Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ø¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Û¥ó¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®·¿²½¡¦Äã²Á³Ê²½¤Ë¤è¤êÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅÅÏÃÉ÷Â¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤è¤ê¼ê·Ú¤À¤È³§¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø½Ð°©¤¤¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥ëQ2¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£Æâ¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥À¥ë¥ÈÈÖÁÈ¤ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥¯¥¶¤ÎÃË¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥Í¤òÄÏ¤Þ¤»¤Æ¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç¤Î³ØÀ¸¤Ë³Ê°Â¤Çºî¤é¤»¤¿¡£¥Æ¥ì¥¯¥é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¾ÍÑ¤·¤¿¡¢¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤è¡£°Ç¶â¤ÎÏ¢Ãæ¤¬Éû¶È¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÅö»þ¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¤è¤Í¡×
¥À¥¤¥ä¥ëQ2¤Ï¹â³ÛÀÁµá¤äÇäÇã½ÕÌÜÅª¤ÎÍøÍÑ¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ï¤Ê¤«¤é¥°¥ì¡¼¤Ê¶ÈÂÖ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÏÎ¢¼Ò²ñ¤Î¿Í´Ö¤«¡¢Èà¤é¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡½¡½¸µ¥ä¥¯¥¶¤ÎÃË¤ÏÍºÊÛ¤Ë¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Æ80Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÍðÎ©¤·¤¿¡Ö°¦¿Í¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î·Ð±Ä¤«¤éÁðÁÏ´ü¤Î¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÂçÅö¤¿¤ê¤µ¤»¤¿¸¶ÅÄµªÉ×¡Ê²¾Ì¾¡¢70ºÐ¡Ë¤â¥À¥¤¥ä¥ëQ2¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¡£
¡Ö³«È¯Èñ¤Ï1²¯¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ëè·î2²¯¤Î¼ÂÆþ¤ê¡£¤½¤ì¤¬1Ç¯¡¢2Ç¯¤ÈÂ³¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë
·î2²¯¤Î¼ÂÆþ¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ï¤â¤Ã¤È¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥Æ¤ò¤¿¤É¤ë¤ÈÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Éô¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ë·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤¬ÍðÎ©
½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È»Ô¾ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤éÌó5Ç¯¡¢¡Ç99Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥³¥â¤Îi¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥±¡¼¥¿¥¤¸þ¤±¤Î½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢ÍðÎ©¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ë·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç99Ç¯12·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ó¡¼¥Á¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥Ó¡Ë¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï·î´ÖPV¿ô4.5²¯¤òÃ¡¤½Ð¤¹¡£±ç½õ¸òºÝ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Í¤òÂÐ²Á¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¥ª¥ä¥¸¤È½Ð²ñ¤¦¥Ä¡¼¥ë¤Î°ìÈÖ¼ê¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡Ø¥¹¥¿¥Ó¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ë·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¢¥Ô¥ì¡Êµì¡¢Îø¥á¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç02Ç¯¤´¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢´ÉÍý¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄÎ´»Ë¡Ê²¾Ì¾¡¢49ºÐ¡Ë¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ó¤Ï´°Á´ÌµÎÁ¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥Ô¥ì¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡¢²Ý¶âÀ©¤Î¡Ø½Ð²ñ¤¨¤ë·Ï¥µ¥¤¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ä¼Ì¿¿±ÜÍ÷¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÍøÍÑ¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºï¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ë¥·¥Õ¥È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤·Ï¡×¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ô¥ì¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ë·Ï¡×¤Î¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÂà²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¥«¥Í¤ò²Ô¤°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
