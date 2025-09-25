トーストを見ていると猫ちゃんを思い出し…。おいしそうな猫ちゃんの姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は63万回以上表示され「海外でトースト猫と呼ばれてるだけありますよね」「きなこ餅！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：トーストを見ていたら、似ているなと思って…】

トーストを見ていると

Xアカウント「MIO_AMORE_1218」に投稿されたのは、ある食べ物にそっくりな猫ちゃん。おいしそうな焼き色がついたトーストを見た投稿者さんは、飼い猫のせんちゃんに似ていると思ったそうです。上から見たせんちゃんは、なんとトーストと同じ色をしているのです。

せんちゃんは白色がベースで、頭や背中、しっぽが薄い茶色です。トーストにも似ていますが、せんちゃんのような色や模様の猫は「笹かま猫」と呼ばれています。

飼い主さんは「どんな猫を飼っているの？」と聞かれたとき「笹かまぼこみたいな猫」と写真を見せると、納得してもらえるそうです。ちなみにお腹は焼けていなくて白色なのだそう。おいしそうな見た目のせんちゃんでした。

焼き色にX民も納得！

せんちゃんの毛色を見たXユーザーたちからは「香箱の猫ちゃんのこと、英語でcat loaf(猫パン1斤)と言うので間違いないですね！」「全ての笹かまちゃん達はトーストでもある！！」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「MIO_AMORE_1218」では、せんちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「MIO_AMORE_1218」さま

