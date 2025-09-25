売り切れ前に急げーーーッッ！！【ミスド】秋の味覚を堪能♡「限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに、「さつまいもド」と「くりド」が登場。秋らしさ満点のラインナップで今年も話題になりそうです。今回は、そんな限定ドーナツを詳しくご紹介します。10月下旬頃までの期間限定なので、ぜひ早めに味わって。

しっとりねっとりにカリッとをプラス「さつまいもド 香ばしブリュレ」

「味も食感も大優勝」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「さつまいもド 香ばしブリュレ」。生地をキャラメリゼしてシュガーをまぶした、食感が気になる一品です。「さつまいもをイメージしたしっとり & ねっとり食感の生地」（公式サイトより）にも注目してみて！

“冷やし”もおすすめ！「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」

こだわりの生地を艶感のある濃蜜いもソースでコーティングした「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」。そのままでも美味しいのですが、筆者のお気に入りは“冷やし”。食べる前に30分ほど冷蔵庫に入れておくだけでOK。ソースがひんやり、濃厚さもアップする感じが◎

1個で2度美味しい「さつまいもド しっとりスイートポテト」

スイートポテトフィリングをデコレーションした「さつまいもド しっとりスイートポテト」は、ケーキのような華やかなビジュアルが魅力です。半分は粉糖のトッピングのみなので、さつまいも粉末を使用した生地の味わいをしっかり感じられそう。

ホイップクリーム好きにおすすめ「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」

ホイップクリームたっぷりで幸福感も得られそうな「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」。マロン風味チョコもコーティングされています。焼き栗風味のマロンホイップを入れ、グレーズをプラスした「くりド マロンホイップ & ハニー」も見逃せません。

全5種をシェアして食べるのもあり！ 今日のおやつは【ミスド】にしませんか？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N