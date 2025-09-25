陸上の世界選手権東京大会

陸上の世界選手権東京大会で20日に行われた女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が銅メダルを獲得した。1時間26分18秒の日本新記録で、競歩女子で初の表彰台に。世界でも実績十分の男子競歩の陰に隠れがちだった女子競歩。「なんで女子は弱いの？」。藤井の心に刺さったのは海外選手の言葉。悲願のメダル獲得の裏に悔しさを抱えた日々があった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

日本の女子競歩は弱くなんかない。自国開催の大舞台で証明した。

目いっぱいの歓声を受けた藤井が、メダル圏内で国立競技場に帰ってきた。残すは1周。自慢の歩型で一歩一歩前進し、最後の力を振り絞る。

ラスト100メートル。パウラミレナ・トレス（エクアドル）が迫ってきた。ゴールまであと少し……。朝からスタジアムに詰めかけた観衆が息をのむ。2人はほぼ同時にゴールラインを通過。同タイムながら着差あり、50センチの超僅差で藤井に軍配が上がり、女子競歩初のメダルを執念で掴み取った。

「今回は気持ちの大きさが違った。メダルを目指して本気で取り組んできたことが結果に繋がって純粋に嬉しい」。快挙達成に胸を張った。

葛藤を抱えて歩き続けてきた。

海外選手に言われた言葉「なんで女子は弱いの？」

初めて世界に挑んだのは20歳の時。2019年のドーハ大会から続けて出場してきた。五輪にも21年の東京大会、昨夏のパリ大会と2大会連続で出場。世界で2度入賞するも、メダルには届かなかった。

いつも注目を浴びるのは男子。ドーハ大会から2大会連続で金メダルを獲得した山西利和を筆頭に世界トップレベルの実績を誇る。

「なんで女子は弱いの？」。海外選手の言葉に、日本女子競歩のエースとして責任を感じることもあった。

「女子は放送がなかったり、BSだったり。メディアの方も男子が大本命で女子は（扱いが）サブみたいなところがあって」。今大会で代表引退を明言していた第一人者・岡田久美子とはいつも悔しさを共有。「必ずメダルを獲ろう」。そう誓い合ってきた。

1年前、パリ五輪では警告3枚を受けて32位に沈んだ。「パリみたいな思いをしたくない」。絶望感を抱いたあの日から1年。フォーム、そして競歩という競技に向き合ってきた。今年8月には父のように慕ったエディオンの元監督・川越学氏が他界。偉大な先輩、恩師、そして1年前の自分の想いを胸に、新たな歴史を作った。

改めて、藤井が感じる競歩の魅力とは――。

「競歩は判定のつく競技。疲れてくると歩型が甘くなってしまう。そこでペナルティが入ると展開がガラッと変わる。そこが面白いと思います」

最後まで何が起こるか分からない。時に残酷とも思える競技性に魅力が詰まっている。

レースから9時間後のメダルセレモニーまでに届いたメッセージは140件。「3桁は初めて。反響がすごくて衝撃を受けた」。今後はメダリストとして注目される立場になる。「メダルの常連者になりたい。自分がトップと思わずに謙虚にいきたい」。日本の女子競歩を背負っていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）