「ばけばけ」英語教師役の吉沢亮、英会話の猛特訓中「必死こいて今勉強しています」

俳優の吉沢亮（31歳）が、9月23日に放送された宣伝番組「もうすぐ！『ばけばけ』」（NHK）に出演。英語教師を演じるため、クランクインの3〜4か月前から英会話のレッスンを受けており、「必死こいて今英語を勉強しています」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演する吉沢亮がインタビューに対応。吉沢演じる錦織友一（にしこおり ゆういち）は松江中学の英語教師で、高石あかり演じるトキとトミー・バストウ演じるヘブンの人生に大きな影響を与える役であり、「松江の神童、大盤石と言われる秀才で頭のいい役なんですけど、なかなかうまくいかない、どちらかというと振り回される役。頭も良いけれどめちゃめちゃ不器用だったりするんですけど、そこが人間くさくていいなと思っている」と話す。



吉沢は架け橋のような役であるため、クランクインの3〜4か月前から英会話のレッスンを受けており、現在も「必死こいて今英語を勉強しています」と語った。