名鉄百貨店本店で9月24日(水)～9月30日(火)に開催される「第3回 最後の全国逸品うまいものまつり」。



全国の名産・名物が一堂に会するこのイベントは、名古屋にいながら全国を旅した気分を味わえる貴重な機会。

タイトルにあるように、今回が最後の開催ということで、「551HORAI」や「おいもや」など、これまで名鉄百貨店本店の物産展で人気を博してきた名店が42店舗が集結！



この記事では、4つのテーマ別に注目店舗とお勧め商品をご案内します。



①エース店舗が大集結

全国逸品うまいものまつり売上第1位

大阪「551HORAI」

●おすすめBセット

豚まん6個、焼売10個、焼餃子15個2,830円

手包み豚まんと「551HORAI」の人気商品がセットになっています。

宮城県の観光と物産展売上第1位

宮城「菓匠三全」

●萩の月5個1,032円

萩の咲き乱れる宮城野の空にぽっかり浮かぶ名月をかたどった、仙台の言わずと知れた銘菓です。

大九州展売上第1位

長崎「岩崎本舗」

①長崎角煮まんじゅう

5個2,950円

②黒トリュフ角煮まんじゅう

1個980円※各日50個限り

黒トリュフを贅沢に使った角煮まんじゅうが数量限定で登場！

福井県の観光と物産展売上第1位

福井「日本料理 一乃松」

●せいことうにといくらかがやき寿し

1折3,780円

越前の新鮮な海の幸を中心に、旬の食材を丁寧にご提供する「日本料理 一乃松」の贅沢弁当です。

長野県の観光と物産展売上第1位

長野「信州・鬼無里いろは堂」

●炉ばたのおやき各290円

素材だけでなく、具材の調理についても自社工場で行っている信州名物のおやき。

宮城県の観光と物産展売上第2位

宮城「たんや善治郎」

●牛たん極太盛り合せ弁当

ネギ塩たんガーリック味・加熱式

各日30折限り3,240円

仙台名物の牛たんを様々な調理方法で楽しめる贅沢なお弁当。

全国逸品うまいものまつり売上第3位

東京「築地丸武」

①江戸前玉子焼倍々サンド

2切760円※各日20パック限り

②江戸前玉子焼

1本1,296円

戦前より素材にこだわり抜き、創業以来変わることなく伝統の味を守り続けている大人気の玉子焼。

②最初で最後の初出店

福岡「DANISH BEANS」

●DANISH＆PIE 選べるお試しセットS

12個1,188円

デニッシュとパイ生地の2種類の食感が楽しめる、コーヒー豆の形をしたひと口サイズのスイーツ。

愛知「BLANKET DONUTS」

●DONUTS

シナモンシュガー・ココナッツほか

1個290円～数量限定

今年の6月に名古屋にオープンした、アメリカ・テキサス州生まれのクラフトドーナツ専門店。

大阪「栗心堂」

●開運あまぐり210g1,080円

甘味調味料も砂糖も一切入ってないにも関わらず、甘くて美味しい天津甘栗。

三重「レストラン東洋軒」

●ブラックカレーパン540円

明治22年創業のブラックカレーが有名な「レストラン東洋軒」の大人気カレーパン。

③秋の大人気スイーツ

①長野「信州・鬼無里いろは堂」

おやき栗あん各380円

②山梨「八ヶ岳ブレッド コーナーポケット」

焼き栗パン1,400円

③岩手「岩谷堂羊羹 回進堂」

岩谷堂羊羹 くり金印 極

630g各日10棹限り3,780円

①福岡「DANISH BEANS」

DANISH マロンクリーム

12個864円

②神奈川「マルコ102」

プレミアムマロンパイ

各日200個限り540円

④他にもあります！

①北海道「北海工房」

豪華海鮮9種盛り

各日50折限り3,294円

②広島「千両屋」

広島もり盛り弁当

各日50折限り3,456円

③山形「米沢 琥珀堂」

米沢牛2種のステーキ＆すき焼き＆焼肉弁当

各日50折限り2,997円

福岡「とり酒場 博多華善」

●とりかわ巻き巻き8本1,498円

カリッと揚げて旨みを閉じ込め、特製ダレに漬け込んでいます。

香川「一鶴」

●おやどり1,129円

●ひなどり1,001円

鶏のもも肉をまるごと1本、スパイシーに味付けしてふっくらと焼き上げた骨付鶏。

福岡「博多ラーメン 松尾商店」

①めいてつスペシャルチャーシューメン

各日80杯限り1,350円

②みそとんこつラーメン

各日80杯限り1,100円

スープは豚の丸骨と水のみ、チャーシューや煮玉子も全て自家製にこだわり抜いた逸品。

まとめ

「第3回 最後の全国逸品うまいものまつり」は、遠出不要で旅気分を味わえる最後のチャンスです。



定番の有名店から話題の初出店まで幅広く揃う、欲張りなラインナップも嬉しすぎます！



ぜひこの「最後」の機会に全国の逸品を心行くまで楽しんでください！



※写真は全て調理例・イメージです。

※都合により出店を中止する場合があります。※一部商品について、入荷の遅れ・中止・売り切れとなる場合があります。※催場ではスマホ決済は利用できません。

イベント名：最後の秋の全国逸品うまいものまつり

開催場所：名鉄百貨店本店[本館]7階催場

電話番号：052-585-1111(代表)

開催期間：9/24(水)～9/30(火)

開催時間：10:00～20:00※最終日は～18:00

公式サイト：https://mds.e-meitetsu.com/