米ロックバンドのフィッシュは19日、バージニア州ハンプトン・コロシアム公演中に会場駐車場で発生した乱闘で1人が死亡、2人が負傷したことについて、「深い悲しみ」を表明した。ハンプトン警察署のショーン・スタルネイカー巡査部長によると、口論がエスカレートして暴力沙汰となり、現場で逃走を図った容疑者はその後逮捕された。負傷者2人はいずれも命に別状のない怪我で、うち1人が治療のため病院に搬送されたという。



【画像】フィッシュのインスタグラムで「深い悲しみ」をつづる

この事件を受けて、フィッシュは20日、インスタグラムに「被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます」と投稿。「昨夜の公演中、ハンプトン・コロシアム外の駐車場で痛ましい事件が発生しました。非公式販売エリアのテント裏で口論が暴力沙汰に発展し、1人が死亡、2人が負傷しました」「警察は単発的な事件と発表しましたが、詳細は不明です。しかし、この悲報を知り、私たちは深く悲しんでいます。改めて被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます」とつづった。



フィッシュは20日と21日にも同会場でコンサートを行い、3夜連続公演を終了した。



