佐藤駿がSPシーズンベストの演技で連覇！女子は200点超で住吉りをんが優勝【東京選手権・結果】

フィギュアスケート・東京選手権が9月19日から9月21日にかけて行われた。

会場は今年9月にオープンしたばかりの東京・辰巳アイスアリーナ。多くの観客が詰めかけた。

この東京選手権で東日本選手権への出場権を獲得したシニア・ジュニアの選手たち、そして全日本ノービス出場を決めた選手たちを特集する。

【シニア男子】佐藤駿が優勝

シニア男子はシード・鍵山優真を除く21名全員が東日本選手権への出場を決めた。

優勝は佐藤駿。

今年6月のドリームオンアイスで右足首の骨座礁を負い、全治2カ月の診断を受けた。本格的な練習を始めたのは今季初戦となった「三菱ガス化学アイスアリーナトロフィー」の1週間半前。

今大会も痛み止めを飲みながら満身創痍の状態で挑むことに。

恐怖心も抱えながら迎えたショートでは、シーズンベストとなる95.29点をマーク。代名詞の4回転ルッツを今季初めてショートで決め、出来栄え点（GOE） 2.30の加点がついた。

本人も「ほっとしました」と安堵の笑顔を見せた。ケガからの完全復活を予感させる佐藤の演技に会場は大きな歓声に包まれた。

フリーは自身で選曲した『火の鳥』。

冒頭4回転ルッツや4回転トーループなどジャンプでミスが続くも、タッグ3年目となるギョーム・シゼロンさん独特の振り付けを力強く表現。中盤抜けてしまったトリプルアクセルに成功するまで何度も挑む姿は、まさに“不死鳥”のようだった。

ファンから「卍ボーイズ」と呼ばれ、ノービス時代から鍵山優真と三浦佳生とともに切磋琢磨してきた佐藤。そんな3人は五輪の地で開催された今年9月のロンバルディア杯にそろって出場。そこでの誓いが佐藤の原動力になっている。

「『またこのイタリアの地に3人で帰ってこられるように頑張ろうね』と話していたので、僕も本当に3人で行きたいという思いが強いので、頑張っていかなければならないなと改めて思いました」

いよいよ本格化する勝負の五輪シーズン。佐藤は中国大会でGPシリーズ1戦目を迎える。「ロンバルディア杯のフリーと今大会のショートを合わせるだけ」と手ごたえは十分だ。

「ショート、フリーともにノーミスの演技ができるように頑張りたい」と意気込む佐藤の会心の演技に期待したい。

2位は吉岡希。

冒頭4回転トーループからのコンビネーションジャンプを含む全てのジャンプを成功させ、ショート3位でスタートを切ると、フリーでも4回転2本、トリプルアクセル2本を含む高難度の構成をほぼノーミスの演技で滑り切り、シニアカテゴリーでは同大会初の表彰台。

フリーでは昨季世界選手権代表の佐藤を上回るトップスコア156.87点をマークした。

「去年からなかなかいい演技できていなかったので、今回久しぶりにまとめることができて自信になりました」と納得の表情を見せた。

去年の全日本選手権では本来の実力を発揮できなかったという吉岡。リベンジを誓う全日本選手権へ向けて、まずは東日本選手権で「1本1本集中していい演技がしたい」と闘志を燃やす。

3位は三浦佳生。

佐藤同様ロンバルディア杯からの連戦となった三浦は、ショートで4回転サルコーからのコンビネーションジャンプを決め、2位スタート。「内容はすごく日に日に上がっている」と収穫を口にした。

続くフリーでも侍のよろいをモチーフにした独特な衣装で持ち味のスピード感ある演技を披露。最後の力を振り絞るようなコレオは今季にかける“サムライ”の気迫を感じた。

ジャンプのミスはあったものの、「なにより4回転3回しめて着氷できたことは、乱れはしましたけどベースの点数を取るうえで着氷が大事なので収穫としてよかった」「いい形できていると思う。あとは微調整していきたい」と前向きな言葉を紡いでいたのが印象的だった。

「令和のランボルギーニ」三浦のギア加速はまだまだここから。

次はGPシリーズフランス大会へ。「結果を出せるように、自分の力を出し切れるように練習を積んで頑張っていきたい」と意気込んだ。

4位に三宅星南。

去年の全日本選手権で6位につき、強化選手として挑む今シーズン。初めて出場する東京選手権でショート、フリーともに4回転サルコーに挑戦。

今大会ではまらなかったが、「そこまで難しいジャンプじゃなく感じている」と練習では自信をつけている様子。洗練された“新しい”三宅の演技に今後も注目だ。

【シニア女子】好調の住吉りをんが優勝

シニア女子はシード・樋口新葉、予選を免除されている千葉百音、上位22名が東日本選手権へ出場を決めた。

優勝は住吉りをん。

イタリアで行われたロンバルディア杯で初優勝を飾った勢いそのまま、今大会でも好調を維持。

連戦の疲れを感じさせない優雅なステップとジャンプの安定感でショート首位発進。

そして「全体の流れをおろそかにせず滑り切りたい」と挑んだフリー。序盤、大技4回転トーループで転倒するも、ほかの要素をきっちり決める強さを見せ、フリーも1位の133.83点をマークした。

自身の演技については、「最後は足にきていましたが、出せる力をすべて絞り切ってステップは楽しく滑ることができたと思います」と笑顔で振り返った。

熾烈な五輪代表争いが予想される女子。

その中でいいスタートダッシュを切る住吉は、自身4度目のGPシリーズフランス大会を控える。

フランス大会は日本女子史上初の4回転トーループを決めた思い入れの深い大会。「どこに落とされてもリンクに行けると思います」と笑顔で話す慣れ親しんだ地での演技に期待がかかる。

2位は中井亜美。

23年世界ジュニア3位、24年ジュニアグランプリファイナル3位などジュニアの国際舞台で結果を残してきた中井が今季シニアデビュー。

イタリアで行われたロンバルディア杯ではシニア初の国際試合でいきなり表彰台に乗り、存在感をアピールして今大会に臨んだ。

ショートでは転倒のあった代名詞トリプルアクセルをフリーでは着氷させ、「まずは片足で着氷できてすごく良かったと思います」と笑顔で振り返った。

シニアとして臨む試合は「緊張半分ワクワク半分」。

いよいよ迎える初のGPシリーズ大会に向けて「試合自体を楽しむことを一番大切にして、残りの期間でアクセルの確率やほかのジャンプがしっかりと着氷できるように、しっかりと練習していい結果で終われれば」と意気込んだ。

3位は青木祐奈。

中庭健介コーチの「もっと見ていたい」という言葉をきっかけに現役続行を決め臨む今季。ショートでは代名詞の3回転ルッツ＋3回転ループのコンビネーションジャンプを着氷するも、「回転不足やレベルの取りこぼしがあったかもしれない」と細かいミスを冷静に分析していた。

続くフリーはニューヨークで振り付けした新プログラム『ラ・ラ・ランド』。

実際に出演していたダンサーのチェルシー氏が振り付けに加わり、こだわりぬいて作ったプログラムだという。後半でジャンプのミスに悔しさをにじませるも、「お客さんの手拍子に乗ってノリノリで楽しく滑れた」と振り返った。

自身初のGPシリーズ2戦派遣。2週連続は初めてで不安があるというも、自力でつかみ取ったチャンスに、「この機会を無駄にしないように自己ベストを目指してショートとフリーそろえたい」と意気込んだ。

4位は河辺愛菜。

鍵山優真の父、正和氏にコーチを変更し、今季は基礎から見直してきた。

ショートは「練習では自信がついていただけに悔しい出来」と振り返るも、「スピン、ステップは思い切って出し切れた部分はあると思う」と前大会からのステップアップを実感していた。

続くフリーでは青と白のグラデーションが美しい新衣装で登場し、持ち前の“引き込む”演技力で観客を魅了。ジャンプも大きなミスなくまとめ、「今シーズンの練習が活きてきたと感じられました」と手ごたえをつかんだ。

今後に向けて、「西インカレで自信をつけて、万全な状態で東に臨みたい」と力強く語った。

5位は渡辺倫果。

今季代名詞のトリプルアクセル3本構成でここまで多くの夏の大会に出場。5試合目となった今大会で、ショートとフリー合わせて3本のトリプルアクセルを初めてまとめ、「大きな1歩が踏めた」と充実感をにじませた。

前大会で「トラウマになりそう」と語っていたトリプルループとも「仲直りできた」とユーモアたっぷりに語った。

次戦のCSトリアレティ杯向けては「特にショートをつめていきたい」と先を見据え、結果を求めていく。

【ジュニア男子】田中蓮音が優勝

東日本選手権には上位8名に加えて、シード・中田璃士、ジュニアGPシリーズ出場のため予選免除されている森遼人、蛯原大弥が進出した。

優勝は田中蓮音。

今シーズンからショート、フリー両方に組み込んでいるトリプルアクセルを着氷させ、東京ブロック初優勝。「自身にマッチしている」と語る継続のフリーは得意のアクロバットが盛りだくさんの見どころが多いプログラム。

側転やニースライド、高さのあるバレエジャンプを披露するたびに大きな歓声が上がっていた。

昨シーズン初めて全日本ジュニアに出場し飛躍した田中は、今季がジュニアラストシーズン。

東日本選手権では「自分の持ち味である表現、ダンスを見せていきたい」と意気込みを語った。今季も独自の色を持つ“田中蓮音ワールド”で会場を沸かせる演技が期待できそうだ。

【ジュニア女子】優勝は郄木謡

東日本には上位14名に加えて、シード・島田麻央が進出した。

優勝は郄木謡。

JGPの1戦目、5位だったラトビア大会の悔しさから立ち直れずにいたところ、同じMFアカデミーの青木祐奈から激励の言葉をもらい、「このまま落ち込んでいても何も変わらない」と気持ちを切り替えて今大会に向けて練習を積んできた。

ショートは宮本賢二さん振り付けの『AsLongAsYou’reThere』。憧れの坂本花織が23−24シーズンのショートにしていた髪形で気合を入れると、大きなミスなく伸びやかな滑りを披露。「100点の出来ではなかったんですが、とりあえずまとめることができたのかな」と振り返った。

ジャンプと表現を1から練習し直した継続のフリーは新衣装で登場。

ラトビア大会と似たようなジャンプのパンクに「もっと練習し直さなきゃな」と反省するも、今大会を通してスピンはすべてレベル4を獲得するなど、手ごたえも感じる演技となった。

去年の全日本ジュニアでは14位と不本意な結果に終わった郄木。

今大会と同会場で行われるリベンジの全日本ジュニアへ向け、辰巳のリンクで「週2回くらい滑らせてもらっています」と気合十分だ。

まずは東日本から、「ジャンプだけじゃなくてスピン。ステップ、表現を磨いてもっとトップの選手と争えるようにしたいです」とトップに食らいついていく。

【ノービスAB、男子・女子】

11〜13歳が参加するノービスAクラスと、9〜11歳が参加するBクラスでは、この東京選手権を通過すると、10月18日〜19日に開催される全日本ノービスへ出場できる。

ノービスA男子は推薦選手の日郄晴久を含む4名全員が、ノービスA女子は推薦選手の宮崎花凜・五箇心乙祈と上位4名が、全日本ノービスへ出場を決めた。

【ノービスA男子】

1位 日郄 晴久（ＭＦアカデミー）99.77点

2位 岩粼 藤（ＭＦアカデミー）58.13点

3位 武正 侑駕（明治神宮外苑FSC）50.38点

4位 古森 雄大（西武東伏見ＦＳＣ）42.94点

【ノービスA女子】

1位 宮粼 花凜（ＭＦアカデミー）94.50点

2位 五箇 心乙祈（明治神宮外苑FSC）80.12点

3位 田中 希和果（明治神宮外苑FSC）66.97点

4位 川粼 優衣（MAO RINK Skate Club）65.29点

5位 渡邉 由良（ＭＦアカデミー）61.37点

6位 郄橋 蓮歩（ゼネシス大和 ）61.07点

ノービスB男子は推薦選手の藤本東馬と上位5名が、ノービスB女子は推薦選手の越智菜波と上位4名が全日本ノービスの出場を決めた。

【ノービスB男子】

1位 伊藤 千颯（東大和FSC）63.54点

2位 藤本 東馬（ＭＦアカデミー）60.23点

3位 菊地 尚（西武東伏見ＦＳＣ）58.29点

4位 中田 序珠亜（ＭＦアカデミー）52.39点

5位 高井 誠（明治神宮外苑FSC）49.51点

6位 大宅 嘉人（明治神宮外苑FSC）39.30点

【ノービスB女子】

1位 越智 菜波（明治神宮外苑FSC）61.19点

2位 松田 みちか（西武東伏見ＦＳＣ）57.24点

3位 川口 そら（ＭＦアカデミー）55.53点

4位 小林 花恋（明治神宮外苑FSC）51.96点

5位 安田 エリカ（明治神宮外苑FSC）49.63点

シニア、ジュニア詳細結果

【シニア男子】

1位 佐藤 駿（ｴｰﾑｻｰﾋﾞｽ／明治大学）244.10点

2位 吉岡 希（法政大学）236.26点

3位 三浦 佳生（ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾞｲｵ/明治大学）219.62点

4位 三宅 星南（日本建物管財）217.68点

5位 戸田 晴登（東洋大学）176.64点

6位 菊地 竜生（明治大学）164.14点

7位 小田垣 櫻（日本大学）158.29点

8位 小島 志凰（日本大学）156.48点

9位 大久保 政宗（法政大学）154.18点

10位 山田 琉伸（早稲田大学）143.56点

11位 田邊 拓也（東洋大学）139.32点

12位 磯和 大智（明治大学）135.26点

13位 大中 惟吹（東洋大学）133.59 点

14位 栖川 源二郎（東洋大学）128.88点

15位 梶本 将太（専修大学）128.45点

16位 小舘 薫（芝浦工業大学）117.97点

17位 坂東 凜（東大和FSC）117.92点

18位 長谷川 佑璃（東洋大学）117.58点

19位 丸山 英希（明治大学）111.69点

20位 北村 凌大（日本大学）108.88点

21位 藤城 柊治（日本大学）102.27点

【シニア女子】

1位 住吉 りをん（ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾞｲｵ/明治大学）200.83点

2位 中井 亜美（TOKIOインカラミ）192.09点

3位 青木 祐奈（ＭＦアカデミー）181.45点

4位 河辺 愛菜（ｵﾘｴﾝﾀﾙﾊﾞｲｵ/中京大学）181.18点

5位 渡辺 倫果（三和建装/法政大学）173.22点

6位 江川 マリア（明治大学）158.31点

7位 三枝 知香子（日本大学）140.56点

8位 田邊 桜香（日本大学）140.42点

9位 岡本 真綸（法政大学）136.69点

10位 郄橋 舞（法政大学）135.81点

11位 海老根 紗彩（青山学院大学）131.42点

12位 小嶋 孝夏（法政大学）126.13点

13位 小成 日和（日本大学）121.98点

14位 元榮 愛子（明治大学）120.91点

15位 石田 真綾（立教大学）118.41点

16位 大石 彩生（東洋大学）116.70点

17位 吉野 汐香（法政大学）116.22点

18位 穂積 乃愛（早稲田大学）112.44点

19位 水上 彩弥（日本大学）112.10点

20位 佐藤 優妃（東洋大学）107.49点

21位 大谷 理麗花（慶應義塾大学）106.94点

22位 南雲 みやび（中央大学）103.88点

【ジュニア男子】

1位 田中 蓮音（星槎国際高等学校東京）187.14点

2位 池田 立（ＭＦアカデミー）172.93点

3位 周藤 集（明治大学）169.05点

4位 加藤 海里（法政大学）167.38点

5位 佐々木 陽人（ＩＤ学園高等学校）161.98点

6位 萩原 颯希（駒場学園高校）152.92点

7位 吉野 咲太朗（西武東伏見ＦＳＣ）152.17点

8位 清水 丈（明治神宮外苑FSC）145.63点

【ジュニア女子】

1位 郄木 謠（太陽生命）160.61点

2位 日比 優花（英明フロンティア中高）129.49点

3位 北見 奏（ＭＦアカデミー）120.85点

4位 反町 苺夏（明治神宮外苑FSC）119.55点

5位 牛山 胡香（ＭＦアカデミー）119.03点

6位 今関 友梨香（ＭＦアカデミー）117.82点

7位 山田 咲（明治神宮外苑FSC）115.13点

8位 久保 舞華（ＭＦアカデミー）113.36点

9位 宮本 琉花（青梅フィギュア）112.81点

10位 平山 夢（明治学院大学）111.74点

11位 上谷 菫（英明フロンティア中高）111.49点

12位 瀬川 穂乃（ＭＦアカデミー）110.73点

13位 成田 桜彩（明治神宮外苑FSC）107.63点

14位 吉野 心菜（英明フロンティア中高）106.95点