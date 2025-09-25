ベテラン山本草太が5度目の優勝、女子は松生理乃が連戦の中で連覇【中部選手権・結果】

フィギュアスケートの中部選手権が9月19日から9月21日に行われ、男子は山本草太が5度目の優勝、女子は松生理乃が連覇を果たした。

この中部選手権で西日本選手権への出場権を獲得したシニア・ジュニアの選手たち、そして全日本ノービスを決めた選手たちを特集する。

【シニア男子】山本草太がV5

出場者全員が西日本選手権行きを決めたシニア男子。

今回で5度目となった山本草太が優勝。

今季4戦目となる山本は、直前のCS木下グループカップ前に腰を痛めるアクシデントが起こるも強行出場。今大会へ向けて練習を再開したのは、試合当日の3日前だったという。

ショートでは無理をしないためシングルジャンプで挑むという選択もあったようで、「8年前を思い出して懐かしい気持ちになった」と語った。

山本が“懐かしい”と思い出したのは、2017年ケガ明けに出場した中部選手権のこと。

半年間で2度の骨折と3度の手術を繰り返し、氷上から離れる日々を過ごした。それから厳しいリハビリを経て、2017年に氷上へ復帰を果たした。

そのときの中部選手権でジャンプは1回転までしか跳べなかった。それでも最後まで滑り切り、西日本選手権で全日本選手権への切符を勝ち取った。今大会で、山本はこの記憶が蘇ったという。

フリーでも、今季から挑戦している4回転フリップは封印。ジャンプの構成は落とすも、『ハレルヤ』を圧巻の滑りで披露。FOD配信でトークゲストを務めた本郷理華さんも、そのスケーティング力に感動し、「4分間があっという間だった」と語った。

“山本草太のスケート人生を凝縮した”というプログラムで観客を盛り上げ、堂々の優勝を飾った。

「良いときもあれば悪いときもあると思う。それも含めてこの状況でどこまでやれるか、どうやって戻していけるか。自分でも楽しみだし、期待して待っていていただけたらなと思います」

スケート人生の中で、ケガと向き合いながら不撓（ふとう）の精神でここまで歩んできた山本。自らの経験を糧にして、五輪シーズンを突き進む。

【シニア女子】松生理乃が連覇

女子は出場者9人全員が西日本選手権へ出場を決めた。

優勝は松生理乃。9月12日から14日にかけてイタリアで行われたCSロンバルディア杯から2週連続の連戦となった。

ショートは、昨季のフリーで使用していた『Lux Aeterna』。時差ボケや疲れがある中でもノーミス演技を披露。3つのスピンでは最高評価のレベル4を獲得し、客席はスタンディングオベーションに包まれた。

「今季ずっと試合で悔しい思いをしていた中で、今日ジャンプを全部着氷できたことがすごく嬉しい」と話し、演技後は安堵の表情を見せた。

首位で迎えたフリーの『くるみ割り人形』は、バレエの要素が組み込まれた、しなやかでエアリーなスケーティングが持ち味の松生にフィットする新プログラムだ。

ジャンプにミスが出るも、スピン・ステップすべてで最高評価のレベル4を獲得。演技構成点は全体トップのスコアをマークするなど、完成度の高い演技で大会連覇となった。

「のびのびと気持ちよく滑ることができて、自分が思っていた以上の点数がもらえて良かった」と本人も手ごたえを感じていた。

昨季は全日本で5位となり四大陸選手権代表にも選ばれた実力者。「ここからが本番になってくる。最終的には全日本で自分の思い描くような演技をしたい」と、夢の舞台へ向けて、気を引き締める。

2位は山下真瑚。9月頭の国際大会、CS木下グループカップではショートで出遅れ悔しい結果に。その際感じた“苦手意識”を克服するため、2本目に入れていた3回転ルッツのコンビネーションジャンプを、冒頭1本目に変更。

「6分間練習までは不安もあったが、自信をもって滑ろうという気持ちで臨んだ」と、ジャンプを全て着氷させ本人も納得のパフォーマンスで2位発進する。

一方、得意と語るフリーは新プログラムの『La vie en rose』。

「色がない世界から最後は花咲かばあさんになる。」というのがテーマの、独特な世界観を山下らしいスピード感と気持ちのこもった滑りで披露。後半のステップでは観客から大きな手拍子と歓声に包まれた。

「楽しく滑ることが出来た」と、フリーで1位と圧巻の演技を見せた。

次戦となる西日本選手権で「フリーはもっと細かい部分に目を向けて、ショートでは課題が見つかったので滑りこんでいきたい」と意気込んだ。

3位は横井きな結。昨季は練習中に選手と衝突し、左足首のくるぶし辺りの骨を骨折してしまうアクシデントがあった。それでも「全日本に出たい」という強い気持ちでケガをおして西日本選手権へ出場。しかし、あと一歩届かなかったという悔しい経験をした。

あれから1年、横井は再び中部選手権の舞台に帰ってきた。ショートは、2季前にも滑っていた『ヴァイオリン・ミューズ』。

「さらに上にあがっていくために雰囲気を変えたい」と、姉の横井ゆは菜さんが引退したシーズンに使用していた衣装を着用した。

「練習してきた成果、本来の力を発揮できた」と3つのジャンプを全て着氷させ、3位で折り返した。

フリーでは復調をアピールする好演技を披露。7つのジャンプを全て降り、3つのスピンでは最高評価のレベル4を獲得する。それでも演技後は悔しそうな表情を見せた。

「もう少しでノーミスだったのに、という悔しさもあった。それでも去年はシングルジャンプや2回転ジャンプまでしか跳べなかった中でここまで戻せたのはホッとした」

「もう一度全日本の舞台へ」と、強い思いを胸に挑む今季。さらなるレベルアップを誓い、次戦は西日本インカレ選手権へ挑む。

4位は14度目の全日本出場を目指す、大庭雅。

フリーで滑ったのは、自身一人で初めて振り付けたという『映画「きみに読む物語」』。「スケート人生の中でいつか滑ってみたい」とずっと思っていた大好きな映画のようで、8月サマーカップで突如披露した。

サマーカップ後に、フリーを変更することを決意。そこから滑り込みを行ったおかげで「全体を通してやりたい演技ができた」と、本人も手ごたえを感じたという。

今年全日本へ出場となれば、2010年の村主章枝さん以来、女子シングル史上最年長記録を更新する。「まだまだのびしろしかない」と進化し続けるベテランに注目したい。

【ジュニア男子】田内誠悟が制覇

西日本には出場した上位8名が進出した。

優勝は田内誠悟。2022年以来3度目の中部制覇となった。

このシーズンオフから拠点をカナダへと移し、かつて羽生結弦さんも指導したクリケットクラブのオーサーコーチに師事し、ホームステイをしながら、異国の地で腕を磨いている。

ショートでは、初挑戦だというジャズ調の『fascinating rhythm』を披露。トリプルアクセルを決め、続く3つのジャンプを全て成功させ、演技後には大きなガッツポーズも飛び出した。

「ショートで初めてトリプルアクセルを含めてノーミスできたこと、クリケットクラブで練習してきたことが間違ってなかったということがわかって嬉しい」と振り返った。

首位で迎えたフリーは、冒頭トリプルアクセルにミスが出るも、その後崩れることなくジャンプをまとめ、持ち前の情感ある滑りを披露。後半ステップの際には歓声も上がり観客を魅了した。

次戦西日本選手権へ向けては、クリケットクラブへ戻り調整を行うという。

「西日本では、JGPに出場した選手とも対峙（たいじ）するが、遠慮せずに優勝を狙いに行きたい」

目標の全日本ジュニア表彰台へ向けて闘志を燃やす。

【ジュニア女子】星碧波が初優勝

西日本には出場した上位8名に加えて、ジュニアGPシリーズ出場のため、予選免除されている岡田芽依、そしてシード選手の和田薫子が進出した。

今季ジュニアデビューの星碧波が初優勝。

「表彰台に乗れるチャンス」と意気込み臨んだ今大会で、見事実力を発揮した。

3位で迎えたフリーでは、伸びやかなスケーティングとともに7本のジャンプを全て着氷。柔軟さを活かしたスピンでは歓声もあがり、トータルでは自己ベストを20点近く更新する会心の演技を見せた。

トークゲストを務めた本郷理華さんも「ジュニア選手らしい、すっかりおねえさんの演技でびっくりした」と磨きがかった表現力について語った。

初出場が懸かった全日本ジュニアへ向けて、次戦西日本選手権では「上手な選手に一歩でも近づけるようになりたい」と意気込む。

【ノービスAB、男子・女子】

11〜13歳が参加するノービスAクラスと、9〜11歳が参加するBクラスでは、この中部選手権を通過すると、10月17日開催の全日本ノービスへ出場できる。

ノービスA男子は出場者の上位6名が、ノービスA女子は推薦選手の森成美、日置優花を除く上位7名が、全日本ノービスへ出場を決めた。

【ノービスA男子】

1位 神野 琉衣（名古屋FSC）78.03点

2位 河合 悠立（名東FSC）77.58点

3位 三田 夏輝（邦和みなとスケート部）69.88点

4位 種田 闘麻（名古屋FSC）58.24点

5位 野口 拓海（邦和SC）52.59点

6位 吉田 進之助（邦和SC）52.48点

【ノービスA女子】

1位 森 成美（名東FSC）84.25点

2位 日置 優花（名東FSC）75.23点

3位 木原 永稀（邦和みなとスケート部）73.81点

4位 矢島 凜果（グランプリ東海クラブ）73.06点

5位 宇佐美 麻帆（邦和SC）66.91点

6位 有𠮷 智絵子（邦和SC）65.09点

7位 河合 心々渚（グランプリ東海クラブ）64.15点

8位 大川 華楓（邦和みなとスケート部）62.77点

9位 奥山 あさひ（名東FSC）60.87点

ノービスBでは男子が出場5名と推薦選手の坪井健、女子が推薦選手の窪田あこを除く上位4名が、全日本ノービスへ出場を決めた。

【ノービスB男子】

1位 坪井 健（名東FSC）71.54点

2位 神納 亜蘭（グランプリ東海クラブ）61.00点

3位 平田 航大（グランプリ東海クラブ）54.53点

4位 河村 葵（邦和SC）52.43点

5位 柴田 光太朗（CRYSTAL F･S･C）40.36点

【ノービスB女子】

1位 窪田 あこ（グランプリ東海クラブ）69.26点

2位 濱田 千鶴（名東FSC）54.50点

3位 郄山 千（邦和SC）50.88点

4位 柿本 春実（グランプリ東海クラブ）50.13点

5位 山川 真奈（邦和SC）47.20点

シニア、ジュニア詳細結果

【シニア男子】

1位 山本草太（MIXI）246.80点

2位 三原庸汰（ノイエス金沢FSC）161.88点

3位 誉田知己（中京大学）148.63点

4位 岩野颯太（邦和みなとスケート部）123.50点

【シニア女子】

1位 松生理乃（中京大学）194.39点

2位 山下 真瑚（中京大学）190.73点

3位 横井 きな結（中京大学）171.40点

4位 大庭 雅（東海東京FH）164.06点

5位 杉山 菜那（中京大中京高校）136.03点

6位 森 実愛（名城大学）132.39点

7位 高岡 もも（中京大学）105.22点

8位 山根 有加里（名東FSC）88.85点

9位 後藤 千弦（藤田医科大学）81.90点

【ジュニア男子】

1位 田内 誠悟（星槎国際名古屋）192.98点

2位 三島 舞明（愛知みずほ大瑞穂高校）186.61点

3位 芳岡 優希（グランプリ東海クラブ）183.75点

4位 佐藤 和那（邦和みなとスケート部）175.47点

5位 花井 広人（愛知みずほ大瑞穂高校）150.54点

6位 神谷 帆鷹（邦和SC）127.67点

7位 竹中 慎（アテナ豊橋FSC）125.92点

8位 三浦 琉生（グランプリ東海クラブ）111.99点

【ジュニア女子】

1位 星 碧波（グランプリ東海クラブ）145.96点

2位 大野 友心音（名東FSC）135.71点

3位 榎本 ミク（名東FSC）129.60点

4位 大坪 瑚子（中京大中京高校）129.40点

5位 花等 貴咲乃（グランプリ東海クラブ）128.68点

6位 中谷 玲菜（名東FSC）122.80点

7位 森岡 凛（邦和SC）119.49点

8位 菰原 皐月（邦和SC）119.09点